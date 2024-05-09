Mine Tugay'ın havuz keyfi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı havuz keyfi görüntüleriyle yeniden gündeme oturdu. İnstagram hesabının hikaye kısmından yayınladığı videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Tugay, hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Havuzda keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Mine Tugay'ın doğal ve samimi tavırları, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Tugay'ın havuz keyfiyle ilgili paylaşımları, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve birçok kişi tarafından paylaşılıp beğenildi.



