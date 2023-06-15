Mine Tugay'ın havuz keyfi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, yaz sezonunu renkli bir şekilde karşılamak için havuza atladı. Tatilin keyfini çıkaran Tugay, kırmızı bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı ve takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Mine Tugay, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle tanınan bir isim. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Tugay, tatil anılarını da takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmıyor. Bu kez havuz keyfi yapan güzel oyuncu, kırmızı bikinisiyle çektiği pozları takipçileriyle paylaşarak yazın enerjisini yansıttı.

Tugay'ın Instagram hesabında paylaştığı havuz pozları, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı bikinisiyle göz alıcı bir görüntü sergileyen oyuncu, güzelliği ve fit vücuduyla takipçilerini büyüledi.