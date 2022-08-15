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Gecce Magazin Haberleri

Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar?

Netflix'te yayınlanan 'Stranger Things' dizisi ile şöhrete kavuşan Amerikalı oyuncu Millie Bobby Brown, nefret edilen biri olma duygusuyla nasıl mücadele ettiğini anlattı. 18 yaşındaki aktris, "Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla 'Benim neyimden nefret ediyorlar?' diyorsunuz" dedi.

Millie Bobby Brown: Benim neyimden nefret ediyorlar?
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2022 16:53

Hollywood'un geleceği parlak yıldızları arasında gösterilen oyuncu Millie Bobby Brown, Allure Dergisi'ne konuşantu. 18 yaşındaki İngiliz oyuncu, yalnızlıkla mücadele ettiğini, çocukluk döneminde kendini hiçbir yere ait hissetmediğini söyledi. 

Hep göz önünde olmakla nasıl başa çıktığı sorusu üzerine Brown, "Henüz kim olduğunuzu bilmeden sizden nefret ediliyor olması gerçekten çok zor. Dolayısıyla 'Benim neyimden nefret ediyorlar?' diyorsunuz." yanıtını verdi. Belli bir şekilde davranmaya çalıştığında sık sık tepki gördüğünü ama sonra başka biri olmaya çalıştığını söyleyen Millie Bobby Brown, "O başkaları da bundan nefret ediyor." dedi. Genç yıldız, "O zaman içinize kapanmaya başlıyorsunuz, çünkü 'Ben kimim ki? Onlar için kim olmam lazım?' diyorsunuz. Sonra daha fazla büyüdüm, ailem ve arkadaşlarım gerçekten yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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