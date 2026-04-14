Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu: "Baba Oluyorum"

Kerem Aktürkoğlu baba oluyor! Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile bebek beklediklerini ilk kez YouTube kanalında açıkladı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-04-2026 09:06

Fenerbahçe’nin başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, babalık heyecanı yaşıyor. Genç futbolcu, hayatının en mutlu haberlerinden birini taraftarlarıyla ve kamuoyuyla paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu Babalık Müjdesini Verdi

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, baba olacağını ilk kez duyurdu. Geçtiğimiz yıl çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünya evine giren ünlü sporcu, ailesinin büyüyeceğini açıkladı. Bu özel haberi Fenerbahçe’nin resmi YouTube kanalında katıldığı bir programda veren 27 yaşındaki futbolcu, yaşadığı süreci samimi bir dille anlattı. Aktürkoğlu, bebek haberini aldığında büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Milli Takım Kampı Sonrası Gelen Sürpriz

Başarılı futbolcu, haberi eşinden nasıl aldığını detaylarıyla paylaştı. Milli takım kampı dönüşünde bu müjdeli haberi öğrendiğini belirten Aktürkoğlu, o anki duygularını tarif etmekte zorlandığını dile getirdi. İnsanın böyle bir anda ne tepki vereceğini bilemediğini vurgulayan yıldız oyuncu, çevresinden aldığı duyumları da aktardı. Baba olan dostlarının kendisine "Asıl duyguyu bebek doğunca anlayacaksın" dediğini söyledi. Şu an için sadece tatlı bir heyecan yaşadıklarını belirten Aktürkoğlu, sürecin tadını çıkarıyor.

Kerem Aktürkoğlu’ndan Mütevazı Açıklamalar

Haberin yayılması konusunda oldukça hassas davranan Kerem Aktürkoğlu, bu durumu bir gösteriş malzemesi yapmak istemediğini belirtti. Bu nedenle konuyu bugüne kadar çok fazla dile getirmediklerini ifade etti. "Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin" diyerek temennilerini iletti. Bebeklerini sağlıkla kucağına alacakları günü sabırsızlıkla bekleyen çift, şu sıralar hazırlıklarına devam ediyor. Futbol camiası ve taraftarlar, bu haberin ardından milli futbolcuya tebrik mesajları yağdırdı. Bebek heyecanı yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, futbolcunun kariyerindeki başarısını özel hayatındaki bu güzel gelişmeyle taçlandırması dikkat çekti.

