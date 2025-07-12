Mihre Mutlu, Oğlu Ali Çelikkol ile Bodrum'da Keyifli Anlar Yaşadı

Mihre Mutlu, oğlu Ali Çelikkol ile Bodrum Gölköy’de denize girip oyunlar oynadı. Samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Mihre Mutlu, Oğlu Ali Çelikkol ile Bodrum'da Keyifli Anlar Yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2025 10:33

Mihre Mutlu, oğlu Ali Çelikkol ile birlikte Bodrum’un gözde beldelerinden Gölköy’de tatil yapıyor. Annelik dolu kareleriyle dikkat çeken Mutlu, gün boyu oğluyla birlikte vakit geçirdi.

Anne-Oğul Tatili Gölköy’de

Ünlü mimar Mihre Mutlu, eski eşi İbrahim Çelikkol ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Çelikkol ile birlikte yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor. Özellikle yaz aylarında doğal güzellikleriyle öne çıkan Bodrum Gölköy, bu kez anne-oğulun eğlenceli anlarına ev sahipliği yaptı.

Denizde Bol Bol Oyun, Bol Bol Sevgi

Günün büyük kısmını deniz kenarında geçiren ikili, önce güneşlenerek başladı. Ardından denize giren Ali Çelikkol’un yanına giden Mihre Mutlu, oğluyla uzun süre oyun oynadı. Kamera objektiflerine yansıyan görüntülerde Mutlu'nun oğluna olan sevgisi dikkat çekti. Ali’yi sık sık öperek sarılan Mihre Mutlu, anneliğin tüm sıcaklığını sahile taşıdı.

Kırmızı Bikini ve Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Tatil boyunca rahat ve şık tarzıyla dikkat çeken Mihre Mutlu, kırmızı bikini tercihiyle beğeni topladı. Deniz keyfinin ardından şezlonguna dönen Mutlu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için vücuduna güneş kremi sürdü. Doğallığıyla bilinen Mutlu'nun makyajsız ve samimi halleri sosyal medyada da beğeni kazandı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldular

Anne-oğulun samimi anları, tatilciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle annelik enerjisiyle dikkat çeken Mihre Mutlu, tatilin her anında oğluyla birlikte olmayı tercih etti. Bodrum sahillerindeki bu neşeli anlar, magazin gündeminde de yer buldu.

Benzer Haberler
Devrim Özkan, Boğaz Turunda Arkadaşlarıyla Coştu Devrim Özkan, Boğaz Turunda Arkadaşlarıyla Coştu
Tuğba Özerk Rüzgarlı Havada Denize Giremedi Tuğba Özerk Rüzgarlı Havada Denize Giremedi
Aslı Bekiroğlu Aşka Geldi! Çeşme’de Romantik Tatil Aslı Bekiroğlu Aşka Geldi! Çeşme’de Romantik Tatil
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Bangkok’ta Aşk Tazeledi Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Bangkok’ta Aşk Tazeledi
Hülya Avşar’dan Sörf Göndermesi: “Her Yıl Yaptığım Spor” Hülya Avşar’dan Sörf Göndermesi: “Her Yıl Yaptığım Spor”
Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'dan Sürpriz İstanbul Kararı Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'dan Sürpriz İstanbul Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi
  • 11-07-2025 12:00

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları
  • 10-07-2025 16:32

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı
  • 10-07-2025 10:51

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı
  • 07-07-2025 12:32

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!
  • 09-07-2025 15:43

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!