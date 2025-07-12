Mihre Mutlu, Oğlu Ali Çelikkol ile Bodrum'da Keyifli Anlar Yaşadı

Mihre Mutlu, oğlu Ali Çelikkol ile birlikte Bodrum’un gözde beldelerinden Gölköy’de tatil yapıyor. Annelik dolu kareleriyle dikkat çeken Mutlu, gün boyu oğluyla birlikte vakit geçirdi.

Anne-Oğul Tatili Gölköy’de

Ünlü mimar Mihre Mutlu, eski eşi İbrahim Çelikkol ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Çelikkol ile birlikte yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor. Özellikle yaz aylarında doğal güzellikleriyle öne çıkan Bodrum Gölköy, bu kez anne-oğulun eğlenceli anlarına ev sahipliği yaptı.

Denizde Bol Bol Oyun, Bol Bol Sevgi

Günün büyük kısmını deniz kenarında geçiren ikili, önce güneşlenerek başladı. Ardından denize giren Ali Çelikkol’un yanına giden Mihre Mutlu, oğluyla uzun süre oyun oynadı. Kamera objektiflerine yansıyan görüntülerde Mutlu'nun oğluna olan sevgisi dikkat çekti. Ali’yi sık sık öperek sarılan Mihre Mutlu, anneliğin tüm sıcaklığını sahile taşıdı.

Kırmızı Bikini ve Doğal Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Tatil boyunca rahat ve şık tarzıyla dikkat çeken Mihre Mutlu, kırmızı bikini tercihiyle beğeni topladı. Deniz keyfinin ardından şezlonguna dönen Mutlu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için vücuduna güneş kremi sürdü. Doğallığıyla bilinen Mutlu'nun makyajsız ve samimi halleri sosyal medyada da beğeni kazandı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldular

Anne-oğulun samimi anları, tatilciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle annelik enerjisiyle dikkat çeken Mihre Mutlu, tatilin her anında oğluyla birlikte olmayı tercih etti. Bodrum sahillerindeki bu neşeli anlar, magazin gündeminde de yer buldu.