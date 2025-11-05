Miami'de Yaşayan Ceyda Ateş Büyük Korku Yaşadı: Sitede Dev Timsah Paniği

Ceyda Ateş Miami'de oturduğu sitede dev timsahla dehşeti yaşadı. Korku dolu anları "Gerçekten çok büyüktü" sözleriyle anlattı.

Miami'de Yaşayan Ceyda Ateş Büyük Korku Yaşadı: Sitede Dev Timsah Paniği
Yayın Tarihi : 05-11-2025 10:44

Oyuncu Ceyda Ateş, yaşamını sürdürdüğü Miami'de büyük bir korkuyla karşılaştı. Ateş'in oturduğu sitede devasa bir timsah ortaya çıktı. Bu beklenmedik gelişme, sitede yaşayanlar arasında panik yarattı. Ünlü isim, yaşadığı şaşkınlığı ve korkuyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

 

 ABD'deki Yaşamdan Şaşırtıcı Paylaşımlar

 

Ceyda Ateş, Ekim 2018'de Buğra Toplusoy ile evlenmişti. Çift, evlendikten sonra yaşamlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmeye başladı. Oyuncu, ABD'deki günlük hayatına dair sık sık bilgiler veriyor. Özellikle Miami'nin egzotik doğası ve bazen şaşırtıcı hayvanlarıyla ilgili kareler paylaşıyor. Ancak son paylaşımı, takipçilerini hem endişelendirdi hem de şaşırttı.

 

 "Gerçekten Çok Büyüktü"

Ceyda Ateş, olay anını ve hislerini sosyal medya hesabından anlattı. Ateş, yaşadıkları site içerisinde timsahın görüldüğünü belirtti. Site sakinleri, hızlıca yetkililere haber verdi. Vahşi hayvan, site görevlileri tarafından yakalandı. Ceyda Ateş, olaya dair fotoğraf veya video paylaşarak durumu takipçilerine aktardı. "Bizim sitede gezerken yakalamışlar. Şimdi doğal alanına geri bırakılacak" sözlerini kullandı. Ünlü oyuncu, hayvanın boyutuna dikkat çekti. "Gerçekten çok büyük bir timsahtı" diyerek yaşadığı şoku ifade etti.

 

Miami'de Doğanın İçindeki Tehlike

Florida eyaletinin bir şehri olan Miami, doğal yaşam alanlarına oldukça yakındır. Bu nedenle timsah gibi vahşi hayvanların yerleşim yerlerine girmesi zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu olay, Ceyda Ateş için unutulmaz bir deneyim oldu. Oyuncu ve ailesi, olayın ardından derin bir nefes aldı. Yetkililer, dev timsahı güvenli bir şekilde doğal ortamına geri bıraktılar. Ceyda Ateş’in hayranları, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

