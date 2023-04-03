  • 04 NİSAN Salı 13:01
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Metin Göç’ten yepyeni bir single: Eski Sen

Metin Göç, beğeni toplayan “Yastık İzi” single’ından sonra suskunluğunu yeni şarkısı “Eski Sen” ile bozdu. Başarılı müzisyen, klibinin yönetmenliğini de üstlendi.

Metin Göç’ten yepyeni bir single: Eski Sen
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 03-04-2023 22:16

Müzik listelerini sallayan “Yastık İzi” şarkısının ardından yeni single’ı merakla beklenen Metin Göç, suskunluğunu bozdu. Genç sanatçı, “Eski Sen” adlı yeni bir single hazırladı. Çalışma, Fann Records etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

KLİBİNİ DE YÖNETTİ 

Sözleri Yazgın Kaçak’a, müziği Mert Carim’e ait “Eski Sen”in aranjörlüğünü Miraç Kutlu yaptı. Şarkıya iddialı bir video klip çekildi. Metin Göç, klibinin yönetmenliğini Yazgın Kaçak’la birlikte üstlendi. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Erol Göç yaptı. “Eski Sen”, 3 Nisan’da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

 

Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşkından ilk kare
Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle...