Metin Göç’ten yepyeni bir single: Eski Sen

Müzik listelerini sallayan “Yastık İzi” şarkısının ardından yeni single’ı merakla beklenen Metin Göç, suskunluğunu bozdu. Genç sanatçı, “Eski Sen” adlı yeni bir single hazırladı. Çalışma, Fann Records etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

KLİBİNİ DE YÖNETTİ

Sözleri Yazgın Kaçak’a, müziği Mert Carim’e ait “Eski Sen”in aranjörlüğünü Miraç Kutlu yaptı. Şarkıya iddialı bir video klip çekildi. Metin Göç, klibinin yönetmenliğini Yazgın Kaçak’la birlikte üstlendi. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Erol Göç yaptı. “Eski Sen”, 3 Nisan’da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.