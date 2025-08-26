Mesut Süre, Hakkındaki Cinsel Saldırı İddialarına Cevap Verdi: “İfşa Değil İtibar Suikastı”

Sosyal Medyada Gündem Yaratan İddialar

Komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre, hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddialarını sert bir dille yalanladı. Bir kadın, sosyal medya üzerinden Süre’nin kendisini yıllar önce evine davet ettiğini ve burada cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. İddia, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yapım Ekibinden Ayrılık Kararı

Popüler program “İlişki Testi”nin yapımcısı İda İletişim, gelişmelerin ardından açıklama yaptı. Ekip, “Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız” sözleriyle iş birliğini sonlandırdıklarını duyurdu.

Mesut Süre: “İddialar Gerçek Dışı”

İddiaların ardından açıklama yapan Mesut Süre, suçlamaları reddetti. Ünlü komedyen,"Dün geceden beri yaşadığım durumun hâlâ şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bi anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilir. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm." ifadelerini kullandı.

Kültür-Sanat Dünyasında Çalkantı

Son dönemde sanat ve medya dünyasında ardı ardına gelen ifşa paylaşımları dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündeme gelen her açıklama, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açıyor. Mesut Süre hakkında ortaya atılan iddialar da bu sürecin son örneği oldu.

Yargı Süreci Başlayacak

Ünlü komedyen, avukatları aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Kamuoyunun gözü şimdi mahkemeden çıkacak kararlarda olacak.