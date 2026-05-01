Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye Romantik Paylaşım: "Seni Seviyorum Ömrüm"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Mesut Özil ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, hem genişleyen aileleri hem de örnek teşkil eden sosyal sorumluluk projeleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bu sevinçlerini anlamlı bir iyilik hareketiyle taçlandırdı.

Aileye Yeni Bir Üye: Elisa Bebek Dünyaya Geldi

2019 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, kızları Eda (2020) ve Ela’dan (2022) sonra üçüncü bebeklerini kucağına aldı. 2 Nisan 2026 tarihinde müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Özil ve Gülşe, üçüncü kızlarına Elisa adını verdiler. Çiftin yeni doğan bebekleriyle birlikte verdikleri ilk aile pozu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, "Mutluluğun tablosu" yorumları yapıldı.

Doğum Sevincini Paylaşan Anlamlı Bağış

Özil çifti, Elisa’nın gelişini sadece kendi çevrelerinde kutlamak yerine, ihtiyaç sahibi ailelere el uzatarak alkış toplayan bir adım attı. Günaydın gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre; Mesut Özil ve Amine Gülşe, maddi durumu yetersiz olan ailelerin doğum masraflarını üstlenme kararı aldı. Devlet nezdindeki kuruluşlarla iş birliği yaparak birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesini sağlayacak olan çift, ayrıca savaş mağduru kimsesiz çocuklar için de kapsamlı bir bağışta bulundu.

Mesut Özil’den Romantik Kutlama: "İyi Ki Doğdun Ömrüm"

Üç çocuklu mutlu hayatlarına devam eden çiftten son olarak romantik bir paylaşım geldi. Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı. Eşiyle baş başa çekilmiş romantik bir kareyi paylaşan eski futbolcu, "İyi ki doğdun ömrüm, seni seviyorum" notunu düştü. Gülşe ise bu duygusal mesaja, "Seni seviyorum ömrüm" diyerek karşılık verdi. Çiftin bu karşılıklı sevgi gösterisi kısa sürede binlerce etkileşim alarak dijital dünyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.