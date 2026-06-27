Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Ağladı! Barış Kılıç'ın Oğlu Çırağan'da Kep Attı!

Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer'i Barış Kılıç oğlu Batu'nun Çırağan Sarayı'ndaki mezuniyetinde gururlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Ağladı! Barış Kılıç'ın Oğlu Çırağan'da Kep Attı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 15:40

Ekranların reyting rekorları kıran Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Ömer Ünal karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran usta aktör Barış Kılıç dün akşam hayatının en özel ve gurur dolu anlarından birini yaşadı. Başarılı oyuncunun büyük oğlu Batu liseden mezun olarak yetişkinliğe ilk adımını attı.

Eylül ayında beşinci sezonuyla Show TV ekranlarına dönmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç dün akşam büyük bir gurur yaşadı. Ünlü aktörün büyük oğlu Batu liseden mezun oldu. Kılıç hayat arkadaşı Ayşegül Kılıç'la birlikte Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli mezuniyet töreninde hem çocuklarının mürüvvetini görerek eğlendi, hem de duygusal anlar yaşadı.

Dünyanın En İyi İlk 50 Üniversitesinden Tam Kabul!

18 yaşına basan Batu Kılıç sadece liseden mezun olmakla kalmadı; akademik başarısıyla da ailesinin göğsünü kabarttı. Eğitim hayatına yurt dışında devam etme kararı alan genç Batu yükseköğrenim için rotayı İngiltere’ye çevirdi.

Barış Kılıç'ın 18 yaşındaki oğlu Batu eğitim hayatına İngiltere’de devam edecek. Geleceğin iş insanı olmaya aday olan ve İşletme okuyacak olan Batu Kılıç dünyanın en iyi ilk 50 okulu arasında gösterilen prestijli bir üniversiteden tam kabul almayı başardı.

Çırağan Sarayı'nda Aile Saadeti

Çırağan Sarayı'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen mezuniyet balosuna Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç şıklıklarıyla damga vurdu. Sosyal medyada örnek evlilikleriyle parmakla gösterilen çift oğullarının kep attığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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