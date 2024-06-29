Meryem Uzerli'yi şoke eden soru: "Neden evlenmediler seninle?"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Gain platformunda yayımlanan "Ru" dizisindeki cesur sahneleriyle gündemden düşmüyor. Uzerli, "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına konuk olarak özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Neden Evlenmediler Seninle?"

Program boyunca sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli, Hülya Avşar’ın özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı. Avşar, Uzerli’ye "Neden evlenmediler seninle?" sorusunu yönelttiğinde, ünlü oyuncu bu soruya bozuldu. Uzerli, durumu şu sözlerle açıkladı:

"O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak."