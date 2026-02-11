Meryem Uzerli’nin Kızı Lara 12 Oldu: Yapılan Tematik Parti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı olarak gönüllerde taht kuran ve son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisindeki Rozali karakteriyle ekranlara dönen Meryem Uzerli, bu kez büyük kızı Lara Jemima’nın doğum günü heyecanıyla gündeme geldi. 10 Şubat 2014’te dünyaya gelen Lara, 12. yaşını annesinin özenle hazırladığı bir partiyle kutladı.

Her Detayı Kendi Tasarladı

Kızlarının özel günlerine gösterdiği özenle bilinen Meryem Uzerli, Lara’nın yeni yaşı için bu kez "Pop Demon Hunters" temasını seçti. Evde gerçekleşen kutlamada Uzerli, konsepte uyum sağlamak için peruk takarak kızıyla birlikte objektiflere poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan kareler, takipçileri tarafından "Yıllar ne çabuk geçmiş" ve "Lara annesinin kopyası olmuş" yorumlarıyla karşılandı.

Çalkantılı Günlerden Huzurlu Yarınlara

Lara Jemima'nın hikayesi, Meryem Uzerli’nin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birini simgeliyor.

Zorlu Süreç: Can Ateş ile yaşadığı ilişkinin ardından hamilelik sürecinde "tükenmişlik sendromu" yaşayan Uzerli, radikal bir kararla Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleşmişti.

Tek Başına Büyüttü: Lara'yı Almanya'da tek başına büyüten başarılı oyuncu, 2021 yılında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alarak mutluluğunu perçinlemişti.

Anne-Kızın Benzerliği Dikkat Çekti

Paylaşılan doğum günü karelerinde 12 yaşına basan Lara’nın, annesi Meryem Uzerli’ye olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Uzerli’nin kızlarıyla olan samimi ve doğal bağını yansıtan bu kareler, kısa sürede beğeni rekorları kırdı.