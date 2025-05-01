Meryem Uzerli’den Güzellik ve Özgüven Mesajı: “Kendimi Değil, İnsanları Değiştiririm”

Meryem Uzerli, güzelliğin trendlere değil iç huzura dayandığını vurguladı: “Kendimi değil, çevremdeki insanları değiştiririm.”

Meryem Uzerli’den Güzellik ve Özgüven Mesajı: “Kendimi Değil, İnsanları Değiştiririm”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2025 10:40

Meryem Uzerli, her daim zarafeti ve içtenliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, L’Officiel Türkiye dergisine verdiği özel röportajda güzellik algısı, beden sevgisi ve özgüven üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Bedenimi Her Evrede Sevdim”

Ünlü oyuncu, yaş aldıkça güzellik kavramının anlamının değiştiğini vurguladı. “Bedenimi hayatımın her evresinde sevdim” diyen Uzerli, bu sözleriyle fiziksel değişimlerin doğal ve kabul edilmesi gereken bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Sözlerine şu şekilde devam etti:
Medyada güzellik bir trende dayanıyor. Benim kendimi en güzel hissettiğim an ise beni seven insanlarla olduğum anlar. Başkaları vücudumla ilgili eksiklikler hissettirirse kendimi değil, çevremdeki insanları değiştiririm.

Bu ifadeleriyle Uzerli, gerçek güzelliğin dış görünüşten değil, insanın kendine duyduğu saygıdan ve çevresindeki insanlarla kurduğu bağdan geldiğini net bir şekilde ortaya koydu.

 

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