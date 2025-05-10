Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”

İki kızıyla birlikte Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, annelik tarzını ve günlük yaşam alışkanlıklarını samimi sözlerle anlattı. Ünlü oyuncu, hem kuralları olan hem de rahat bir ebeveyn olduğunu vurguladı. Uzerli, “Hem disiplinliyim hem rahatım. Her şey var. Normal bir anneyim” diyerek, anne kimliğini özetledi.

“Disiplin de var rahatlık da”

Güzel oyuncuya “Nasıl bir annesiniz?” sorusu yöneltildiğinde, yanıtı net oldu. “Kurallarım var ama aynı zamanda rahatım. Her şeyden biraz var. Normal bir anneyim,” dedi. Bu açıklamasıyla ne tamamen kuralcı ne de tamamen serbest bir ebeveyn profili çizdiğini gösterdi. Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara ile olan ilişkisini sade ama etkili sözlerle anlattı.

Kaan Urgancıoğlu ile aynı projede

Yakında Kaan Urgancıoğlu ile kamera karşısına geçeceği bir film projesi hakkında da konuşan Uzerli, detay vermekten kaçındı. “Kaan’ı çok severim ama projeyle ilgili bir şey söyleyemem,” diyerek gizemli tavrını sürdürdü. Yeni projeler için sık sık Berlin ile İstanbul arasında seyahat ettiğini de ifade etti.

Alışverişte hızlı kararlar veriyor

Moda dünyasında da adından söz ettiren Uzerli, marka elçisi olduğu bir moda devinin yeni koleksiyon lansmanında objektif karşısına geçti. Kıyafet seçme konusunda oldukça net olduğunu vurgulayan oyuncu, “Mağazaya girerim, bir şey seçer çıkarım. Hızlı karar veririm, alışverişte çok oyalanmam” sözleriyle tarzını özetledi. Pratikliğiyle dikkat çeken Uzerli, yoğun temposuna rağmen stilinden ödün vermediğini ortaya koydu.