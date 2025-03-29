Meryem Uzerli: “Konfor Alanım Yok, Kendi İşimi Yapıyorum”

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Meryem Uzerli, Marie Claire Arabia dergisine verdiği röportajda sanat ve kişisel gelişimi üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzerli, sanatçının konfor alanında yer almasının mümkün olmadığını belirterek, “Sanatçının konfor alanı olmaz. Kendi işimi yapıyorum ve yıllar boyunca süren kişisel gelişim yolculuğunun dönüşümün kendisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Orta Doğu’da büyük bir hayran kitlesi olan Meryem Uzerli, Hürrem Sultan rolüyle şöhreti yakaladıktan sonra, bugünün izleyicilerine tarihi anlatıları yeniden hayal eden rollerde yer almak istemesinin nedenini şöyle açıkladı: “Ben bir oyuncu olarak, okurken kendimi en canlı hissettiğim karakterleri, senaryoları ve projeleri seçiyorum. Her zaman ilgi çekici bir şey teklif edilmiyor ama tarihi ya da modern olması önemli değil, beni duygusal olarak hemen seçen rol oluyor.”

Sanatçı Olmanın Anlamı

Uzerli, bir sanatçının konfor alanının varlığına inanmadığını belirterek kişisel gelişim sürecine dikkat çekti: “Bir sanatçının hiç konfor alanı olmadığına inanıyorum. Bu yüzden kendi işimi yapıyorum ve yıllar boyunca süren kişisel gelişim yolculuğunun dönüşümün kendisi olduğunu düşünüyorum. Tek vizyonum her zaman izleyicilerin kalplerine dokunmak oldu ve olacak. Bir şekilde yaptıklarımla beni hissederek kendilerini hissetmeleri. Ve tam tersi şekilde, onların beni hissettiğini hissederek kendimi hissediyorum.” dedi.