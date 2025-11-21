Meryem Uzerli Bombayı Patlattı: "Tekrar Anne Olabilirim"

Hürrem Sultan'dan flaş itiraflar! Meryem Uzerli, özel hayatını açıkladı. İlişkisi yok ama üçüncü çocuk sinyalini verdi. Estetik gerçeğini anlattı!

Meryem Uzerli Bombayı Patlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2025 11:00

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki unutulmaz Hürrem Sultan karakteriyle adını dünya çapında duyuran Meryem Uzerli, katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, hayranlarının merak ettiği özel hayatı ve kariyer planlarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Özellikle çocuk sahibi olma konusundaki sözleri, büyük ilgi topladı.


 Yeni Bir İlişki Kapıda Mı? Meryem Uzerli'den Net Cevap

Oyuncu, CNR'da düzenlenen gözlük fuarında gazetecilerle bir araya geldi. Muhabirler kendisine şu an kalbinin dolu olup olmadığını sordu. Uzerli, hayatında kimsenin bulunmadığını açıkça ifade etti. Ardından gelen samimi açıklamalar ise dikkatleri üzerine çekti. İki kız annesi olan Meryem Uzerli, yeni bir ilişki ihtimaline kapısını kapatmadığını gösterdi.

Ayrıca, ünlü oyuncu yeniden anne olma düşüncesiyle ilgili de konuştu. Uzerli, bu konuda kesin bir yargıda bulunmaktan kaçındı. "Hayatımda kimse yok ancak tekrardan anne olmam diyemem" sözleri, gelecekte üçüncü bir çocuk sahibi olabileceği sinyallerini verdi. Bu açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.

 

Kariyerinde Dijital Dönüşüm: Çocukları İçin Yeni Projeler

Meryem Uzerli, 2026 yılı için hazırlıklar yaptığını da basın mensuplarıyla paylaştı. Özellikle, kariyer planlarını yaparken önceliğini çocuklarına verdiğini belirtti. Çünkü kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile daha fazla vakit geçirmek istiyor. Bu nedenle dijital platformlar üzerinden yayınlanacak projelere odaklandığını söyledi. Böylece hem oyunculuğa devam edecek hem de annelik sorumluluklarını dengeleyecek bir yol izlediğini aktardı.

 

Estetik İddialarına Açıklık Getirdi: Karnımı Gerdirmedim

Ünlü oyuncunun gündemine gelen bir başka konu ise estetik operasyonlar oldu. Basında çıkan "karnını gerdirdiği" yönündeki iddialara Meryem Uzerli cevap verdi. Öncelikle, bu iddiaların doğru olmadığını kesin bir dille yalanladı. Buna rağmen, başka estetik işlemler geçirdiğini samimiyetle itiraf etti. Dolgu yaptırdığını açıkça söyledi. Ancak, mide ameliyatı gibi ciddi ve riskli operasyonlara karşı olduğunu da vurguladı. "Mide ameliyatı çok tehlikeli. Asla yaptırmam" ifadelerini kullandı.

 

 Meryem Uzerli'nin Aile Hayatından Detaylar

 

Meryem Uzerli, geçmişteki özel hayatıyla da magazin gündeminde yer aldı. Örneğin, 2012 yılında iş insanı Can Ateş ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İki yıl sonra çiftin Lara Jemine Uzerli adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Fakat, çift kızları doğduktan kısa bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Yaşamının büyük bir bölümünü Almanya'da sürdüren Uzerli, 2021 yılında da Amerikalı sevgilisiyle ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. Üstelik, Uzerli ikinci kızının babasını sosyal medya hesabında hiç paylaşmamıştı.

Benzer Haberler
Ata Demirer’in Aşk Kaçağı! Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris'te Ata Demirer’in Aşk Kaçağı! Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris'te
İstanbul’u Terk Eden Koray Avcı’nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı İstanbul’u Terk Eden Koray Avcı’nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Demet Akalın’dan Kiracı İsyanı Sonrası Şok Karar Demet Akalın’dan Kiracı İsyanı Sonrası Şok Karar
Cem Yılmaz Gösterisinin Biletleri Karaborsaya Düştü: İzleme Bedeli 54 Bin TL'ye Ulaştı Cem Yılmaz Gösterisinin Biletleri Karaborsaya Düştü: İzleme Bedeli 54 Bin TL'ye Ulaştı
Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde! Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde!
Skandallar Taç Giydi: Tartışmalı Yarışmanın Birincisi Fatima Bosch Oldu! Ceren Arslan Dereceye Giremedi! Skandallar Taç Giydi: Tartışmalı Yarışmanın Birincisi Fatima Bosch Oldu! Ceren Arslan Dereceye Giremedi!
ÇOK OKUNANLAR
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı
  • 18-11-2025 09:29

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle
  • 21-11-2025 11:17

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle