Meryem Uzerli Bombayı Patlattı: "Tekrar Anne Olabilirim"

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki unutulmaz Hürrem Sultan karakteriyle adını dünya çapında duyuran Meryem Uzerli, katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, hayranlarının merak ettiği özel hayatı ve kariyer planlarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Özellikle çocuk sahibi olma konusundaki sözleri, büyük ilgi topladı.



Yeni Bir İlişki Kapıda Mı? Meryem Uzerli'den Net Cevap

Oyuncu, CNR'da düzenlenen gözlük fuarında gazetecilerle bir araya geldi. Muhabirler kendisine şu an kalbinin dolu olup olmadığını sordu. Uzerli, hayatında kimsenin bulunmadığını açıkça ifade etti. Ardından gelen samimi açıklamalar ise dikkatleri üzerine çekti. İki kız annesi olan Meryem Uzerli, yeni bir ilişki ihtimaline kapısını kapatmadığını gösterdi.

Ayrıca, ünlü oyuncu yeniden anne olma düşüncesiyle ilgili de konuştu. Uzerli, bu konuda kesin bir yargıda bulunmaktan kaçındı. "Hayatımda kimse yok ancak tekrardan anne olmam diyemem" sözleri, gelecekte üçüncü bir çocuk sahibi olabileceği sinyallerini verdi. Bu açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.

Kariyerinde Dijital Dönüşüm: Çocukları İçin Yeni Projeler

Meryem Uzerli, 2026 yılı için hazırlıklar yaptığını da basın mensuplarıyla paylaştı. Özellikle, kariyer planlarını yaparken önceliğini çocuklarına verdiğini belirtti. Çünkü kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile daha fazla vakit geçirmek istiyor. Bu nedenle dijital platformlar üzerinden yayınlanacak projelere odaklandığını söyledi. Böylece hem oyunculuğa devam edecek hem de annelik sorumluluklarını dengeleyecek bir yol izlediğini aktardı.

Estetik İddialarına Açıklık Getirdi: Karnımı Gerdirmedim

Ünlü oyuncunun gündemine gelen bir başka konu ise estetik operasyonlar oldu. Basında çıkan "karnını gerdirdiği" yönündeki iddialara Meryem Uzerli cevap verdi. Öncelikle, bu iddiaların doğru olmadığını kesin bir dille yalanladı. Buna rağmen, başka estetik işlemler geçirdiğini samimiyetle itiraf etti. Dolgu yaptırdığını açıkça söyledi. Ancak, mide ameliyatı gibi ciddi ve riskli operasyonlara karşı olduğunu da vurguladı. "Mide ameliyatı çok tehlikeli. Asla yaptırmam" ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli'nin Aile Hayatından Detaylar

Meryem Uzerli, geçmişteki özel hayatıyla da magazin gündeminde yer aldı. Örneğin, 2012 yılında iş insanı Can Ateş ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İki yıl sonra çiftin Lara Jemine Uzerli adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Fakat, çift kızları doğduktan kısa bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Yaşamının büyük bir bölümünü Almanya'da sürdüren Uzerli, 2021 yılında da Amerikalı sevgilisiyle ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. Üstelik, Uzerli ikinci kızının babasını sosyal medya hesabında hiç paylaşmamıştı.