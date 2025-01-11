Meryem Uzerli: Ben hariç ailemdeki herkes üniversite okudu

Meryem Uzerli’ye Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Büyük Onur!

Meryem Uzerli: Ben hariç ailemdeki herkes üniversite okudu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-01-2025 15:47

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ve son dönemde ‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisinde Rozali karakterini canlandıran başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen 'Yılın Yıldızları Ödülleri'nde “En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Geceye mavi, zarif bir elbiseyle katılan Meryem Uzerli, ödül töreninde yaptığı samimi konuşmasıyla büyük alkış aldı. Üniversite eğitimi almadığını belirten ünlü oyuncu, “Ailemdeki herkes üniversitede okudu, bir tek ben okuyamadım. Ama bugün bir üniversiteden ödül alıyorum. Bu benim için çok gurur verici. Ailemle bu anımı mutlaka paylaşacağım. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin!” sözleriyle geceye damga vurdu.

Öğrencilerin oylarıyla belirlenen bu prestijli ödüle layık görülen Uzerli, hem oyunculuğuyla hem de samimi duruşuyla hayranlarından ve katılımcılardan tam not aldı. 2024 yılının “En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanan Meryem Uzerli, kariyerindeki başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.

 

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