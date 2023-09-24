Merve Taşkın'ın yalıya ödediği para sosyal medya gündeminde

Onlyfans platformu, içerik üreticilerinin özel içeriklerini ücret karşılığında paylaşabildiği bir platformdur. Merve Taşkın, bu platformda yüksek gelir elde ettiğini iddia ederek sosyal medyanın gündemine oturdu. Aylık 100 bin dolar kazandığını belirten Taşkın, bu gelirin kendi yaşam tarzı için yetersiz olduğunu ifade etti.

Birçok insan, kazandığı parayı nasıl harcadığına dair merak içindeydi. Merve Taşkın'ın bu geliriyle dünya turu yaptığını, lüks villalarda kaldığını ve Business class uçak biletleri satın aldığını belirtmesi, onun lüks bir yaşam sürdüğünün göstergesiydi. Ancak en çok dikkat çeken açıklaması ayda 1 milyon dolar kazanma isteğiydi. Bu iddialı açıklama, onun ne kadar büyük bir hayat tarzına sahip olduğunu gösteriyor.

Taşkın'ın son dönemde gündeme gelen bir diğer konusu ise Bebek'te kiraladığı yalı oldu. Merve Taşkın'ın bu yalı için ayda 265 bin TL kira ödediğini açıklaması, onun yaşam standardının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak bu bilgiyi paylaşma nedeninin "görgüsüzlük" olmadığını, sadece sorulduğu için bu bilgiyi paylaştığını ifade etti.

Taşkın'ın bu açıklamaları, sosyal medyada çokça konuşulan ve eleştirilen konular arasında yer alıyor. Bu tür yüksek gelirler ve lüks yaşam tarzları, her zaman merak konusu olmuştur ve Merve Taşkın'ın bu konudaki açıklamaları da birçok kişi tarafından merakla takip edilmektedir.