Advert

Merve Taşkın'ın yalıya ödediği para sosyal medya gündeminde

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, son zamanlarda açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle Onlyfans'tan aylık 100 bin dolar kazandığını ifade etmesi büyük bir yankı uyandırmıştı.

Merve Taşkın'ın yalıya ödediği para sosyal medya gündeminde
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 19:53

Onlyfans platformu, içerik üreticilerinin özel içeriklerini ücret karşılığında paylaşabildiği bir platformdur. Merve Taşkın, bu platformda yüksek gelir elde ettiğini iddia ederek sosyal medyanın gündemine oturdu. Aylık 100 bin dolar kazandığını belirten Taşkın, bu gelirin kendi yaşam tarzı için yetersiz olduğunu ifade etti.

Birçok insan, kazandığı parayı nasıl harcadığına dair merak içindeydi. Merve Taşkın'ın bu geliriyle dünya turu yaptığını, lüks villalarda kaldığını ve Business class uçak biletleri satın aldığını belirtmesi, onun lüks bir yaşam sürdüğünün göstergesiydi. Ancak en çok dikkat çeken açıklaması ayda 1 milyon dolar kazanma isteğiydi. Bu iddialı açıklama, onun ne kadar büyük bir hayat tarzına sahip olduğunu gösteriyor.

Taşkın'ın son dönemde gündeme gelen bir diğer konusu ise Bebek'te kiraladığı yalı oldu. Merve Taşkın'ın bu yalı için ayda 265 bin TL kira ödediğini açıklaması, onun yaşam standardının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak bu bilgiyi paylaşma nedeninin "görgüsüzlük" olmadığını, sadece sorulduğu için bu bilgiyi paylaştığını ifade etti.

Taşkın'ın bu açıklamaları, sosyal medyada çokça konuşulan ve eleştirilen konular arasında yer alıyor. Bu tür yüksek gelirler ve lüks yaşam tarzları, her zaman merak konusu olmuştur ve Merve Taşkın'ın bu konudaki açıklamaları da birçok kişi tarafından merakla takip edilmektedir.

Benzer Haberler
24 Eylül Reyting Sonuçları Merakla Bekleniyor 24 Eylül Reyting Sonuçları Merakla Bekleniyor
Ekonomist Selçuk Geçer'den Dolar Uyarısı: Ekonomist Selçuk Geçer'den Dolar Uyarısı: "42 TL'ye Tırmanabilir
Devletten Çocuklu Ailelere Büyük Destek: e-Devlet Üzerinden 650 TL Yardım! Devletten Çocuklu Ailelere Büyük Destek: e-Devlet Üzerinden 650 TL Yardım!
24 Eylül MasterChef Eleme Gecesi: Bu Akşam Kim Elendi? Sefa elendi mi? 24 Eylül MasterChef Eleme Gecesi: Bu Akşam Kim Elendi? Sefa elendi mi?
Yargı dizisi Savcı Efe kimdir? Ulvi Kahyaoğlu hangi dizilerde oynadı? Yargı dizisi Savcı Efe kimdir? Ulvi Kahyaoğlu hangi dizilerde oynadı?
Uzmanlar Açıkladı! O vitamin tam bir Covid savaşçısı Uzmanlar Açıkladı! O vitamin tam bir Covid savaşçısı
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!