Merve Özbey’in oğlu Emir 3 yaşında! “İyi ki doğdun kalbim”

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. 37 yaşındaki başarılı sanatçı, üç yaşına giren oğlu Emir için Instagram hesabında “İyi ki doğdun kalbim” notunu düştü. Eski fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Merve Özbey ve Kenan Koçak’ın mutlu evliliği

Ünlü şarkıcı, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift, 2021’de kızları Elif Özüm’ü kucaklarına aldı. Bir yıl sonra ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Özbey ve Koçak, oğullarına Emir adını verdi.

Emir 3 yaşına bastı

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Özbey, özel günlerinde yaptığı samimi paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bugün üç yaşına giren oğlu için duygusal bir kutlama mesajı yayınlayan ünlü şarkıcı, “İyi ki doğdun kalbim” diyerek oğluna olan sevgisini dile getirdi.

Paylaşımına oğlunun eski fotoğraflarını da ekleyen sanatçı, hayranlarından binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Emir’in doğum gününü kutlayan mesajlarla yorum bölümünü doldurdu.

Hayranlarından yoğun ilgi

Sosyal medyada oldukça aktif olan Merve Özbey, aile yaşamına dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Emir’in doğum günü için yaptığı duygusal paylaşım da hayranlarının büyük ilgisini çekti.

Ünlü şarkıcı, hem güçlü sesi hem de sıcacık aile hayatıyla hayranlarının sevgisini kazanmaya devam ediyor.