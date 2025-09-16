Merve Özbey’in oğlu Emir 3 yaşında! “İyi ki doğdun kalbim”

Merve Özbey, oğlu Emir’in 3. yaşını “İyi ki doğdun kalbim” notuyla kutladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Merve Özbey’in oğlu Emir 3 yaşında! “İyi ki doğdun kalbim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2025 14:25

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. 37 yaşındaki başarılı sanatçı, üç yaşına giren oğlu Emir için Instagram hesabında “İyi ki doğdun kalbim” notunu düştü. Eski fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Merve Özbey ve Kenan Koçak’ın mutlu evliliği

Ünlü şarkıcı, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift, 2021’de kızları Elif Özüm’ü kucaklarına aldı. Bir yıl sonra ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Özbey ve Koçak, oğullarına Emir adını verdi.

Emir 3 yaşına bastı

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Özbey, özel günlerinde yaptığı samimi paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bugün üç yaşına giren oğlu için duygusal bir kutlama mesajı yayınlayan ünlü şarkıcı, “İyi ki doğdun kalbim” diyerek oğluna olan sevgisini dile getirdi.

Paylaşımına oğlunun eski fotoğraflarını da ekleyen sanatçı, hayranlarından binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Emir’in doğum gününü kutlayan mesajlarla yorum bölümünü doldurdu.

Hayranlarından yoğun ilgi

Sosyal medyada oldukça aktif olan Merve Özbey, aile yaşamına dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Emir’in doğum günü için yaptığı duygusal paylaşım da hayranlarının büyük ilgisini çekti.

Ünlü şarkıcı, hem güçlü sesi hem de sıcacık aile hayatıyla hayranlarının sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
İntihar mesajıyla sevenlerini korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya Instagram’a geri döndü İntihar mesajıyla sevenlerini korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya Instagram’a geri döndü
Tuğba Özay’dan çarpıcı iddia: “Gökyüzünde kimyasal püskürtme var Tuğba Özay’dan çarpıcı iddia: “Gökyüzünde kimyasal püskürtme var"
Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı
Şarkıcı Çelik İfşa Etti! Takipçisi 800 Bin TL İsteyince... Şarkıcı Çelik İfşa Etti! Takipçisi 800 Bin TL İsteyince...
Ufuk Özkan İntihar Girişiminde Bulundu! Son Sağlık Durumu Açıklandı Ufuk Özkan İntihar Girişiminde Bulundu! Son Sağlık Durumu Açıklandı
İrem Derici 40 Dikişle Sahneye Çıktı İrem Derici 40 Dikişle Sahneye Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti
  • 11-09-2025 17:00

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı
  • 10-09-2025 09:59

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı