Merve Dizdar'ın yeni aşkı kim?

Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar'dan boşanmasının ardından kalbini yeniden aşka açtı. 2021 yılında Altundaşar ile sona eren evliliğinin ardından, Dizdar'ın bir süredir Cihan Ayger ile ilişkisi devam ediyor. Ayger, daha önce 2020 yılında Elif Boyner ile evlenmiş, ancak bir yıl sonra boşanmıştı. Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü, ve çift ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.

Cihan Ayger, Moda Kürek Kulübü'ne üye ve Merve Dizdar da geçen yaz sevgilisiyle birlikte kürek çekmeye katıldı. Ayger ile Dizdar'ın birlikte çekilmiş fotoğrafları, Moda Kürek Kulübü'nün Instagram sayfasında da paylaşıldı.