Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

Cannes Film Festivali’nde aldığı "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüyle dünya çapında göğsümüzü kabartan Merve Dizdar, katıldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış” konferansında oyunculuk tutkusunu ve hayata bakış açısını paylaştı. ‘Kadınların Hikâyesi’ başlıklı söyleşide samimi açıklamalarda bulunan Dizdar, karakterlerine nasıl hayat verdiğinin sırlarını anlattı.

Oyuncu olma motivasyonunu "merak" duygusuna bağlayan başarılı oyuncu, insan psikolojisine olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Oyuncu olmanın pek çok sebebi olabilir; kendi hayatımdan uzaklaşmak, görünür olmak veya alkışlanmak... Ama benim asıl ilgi alanım insanın zaafları. İnsan çok kompleks bir varlık ve ben bu zaafları keşfetmeyi çok seviyorum."