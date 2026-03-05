Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

Merve Dizdar neden oyuncu oldu? Merve Dizdar'ın "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konferansındaki samimi açıklamaları, oyunculuk disiplini ve hayata dair motivasyon dolu sözleri haberimizde...

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-03-2026 18:12

Cannes Film Festivali’nde aldığı "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüyle dünya çapında göğsümüzü kabartan Merve Dizdar, katıldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış” konferansında oyunculuk tutkusunu ve hayata bakış açısını paylaştı. ‘Kadınların Hikâyesi’ başlıklı söyleşide samimi açıklamalarda bulunan Dizdar, karakterlerine nasıl hayat verdiğinin sırlarını anlattı.

 "İnsan Çok Kompleks Bir Varlık"

Oyuncu olma motivasyonunu "merak" duygusuna bağlayan başarılı oyuncu, insan psikolojisine olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Oyuncu olmanın pek çok sebebi olabilir; kendi hayatımdan uzaklaşmak, görünür olmak veya alkışlanmak... Ama benim asıl ilgi alanım insanın zaafları. İnsan çok kompleks bir varlık ve ben bu zaafları keşfetmeyi çok seviyorum."

"Bırakmak Kolay, Devam Etmek Çaba İster"

Rol aldığı tiyatro oyunundaki karakteri üzerinden hayatın zorluklarına değinen Dizdar, dayanıklılığın (resilience) önemine dikkat çekti:

  • Mücadele Ruhu: "Düşüyoruz, kalkıyoruz ama devam ediyoruz. Bırakmak çok kolay, asıl olan yola devam edebilmek."

  • Yaratıcılık ve Zorluk: "Zorlanmadan labirentleri geçemezsiniz. Biraz zorlandığımızda yaratıcılığımız devreye giriyor."

  • Kendini Sevmek: Oyunundaki karakterin ‘Kendimi sevebilmek için kendimle savaşmam gerekiyor’ cümlesini hatırlatarak, gelişimin zorlukları aşmakla başladığını vurguladı.

"Kendimi Ekstra Parçalayan Bir Oyuncuyum"

Her projede devleşen performansıyla tanınan Dizdar, çalışma disiplini hakkında da iddialı konuştu:

  • Özel Bir Karakter Hayali Yok: Spesifik bir rolü beklemek yerine, önüne gelen karakteri dönüştürmeyi tercih ettiğini belirtti.

  • Yönetmen-Oyuncu İlişkisi: "Yönetmen bir şey ister, benim görevim onun üzerine beş şey daha koymaktır."

  • Maksimum Performans: Kendisini sahnede veya kamera önünde "kendini ekstra parçalayan bir oyuncu" olarak tanımladı.

Benzer Haberler
Barış Falay’ın Oğlu Mavi Rüzgar’ı Görenler Şoke Oldu! İşte Son Hali. Barış Falay’ın Oğlu Mavi Rüzgar’ı Görenler Şoke Oldu! İşte Son Hali.
Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat! Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!
Bülent Şakrak’tan Bülent Şakrak’tan "Bilimsel" Aşk İlanı: "365 Gün, 5 Saat, 49 Dakika..."
Afra Saraçoğlu Dünyaya Açılıyor: Paris ve Milano’da Afra Saraçoğlu Dünyaya Açılıyor: Paris ve Milano’da "Onur Konuğu" Olacak!
Kuruluş Osman’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’ndan Kuruluş Osman’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’ndan "Amca" Pozu! Yeğeni Zeynep’i Paylaştı.
Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı! Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı!
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!
  • 27-02-2026 09:07

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf:
  • 03-03-2026 10:02

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
  • 26-02-2026 18:39

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?
  • 04-03-2026 14:02

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?