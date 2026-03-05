Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

Cannes Film Festivali’nde aldığı "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüyle dünya çapında göğsümüzü kabartan Merve Dizdar, katıldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bütünsel Bakış” konferansında oyunculuk tutkusunu ve hayata bakış açısını paylaştı. ‘Kadınların Hikâyesi’ başlıklı söyleşide samimi açıklamalarda bulunan Dizdar, karakterlerine nasıl hayat verdiğinin sırlarını anlattı.
"İnsan Çok Kompleks Bir Varlık"
Oyuncu olma motivasyonunu "merak" duygusuna bağlayan başarılı oyuncu, insan psikolojisine olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Oyuncu olmanın pek çok sebebi olabilir; kendi hayatımdan uzaklaşmak, görünür olmak veya alkışlanmak... Ama benim asıl ilgi alanım insanın zaafları. İnsan çok kompleks bir varlık ve ben bu zaafları keşfetmeyi çok seviyorum."
"Bırakmak Kolay, Devam Etmek Çaba İster"
Rol aldığı tiyatro oyunundaki karakteri üzerinden hayatın zorluklarına değinen Dizdar, dayanıklılığın (resilience) önemine dikkat çekti:
-
Mücadele Ruhu: "Düşüyoruz, kalkıyoruz ama devam ediyoruz. Bırakmak çok kolay, asıl olan yola devam edebilmek."
-
Yaratıcılık ve Zorluk: "Zorlanmadan labirentleri geçemezsiniz. Biraz zorlandığımızda yaratıcılığımız devreye giriyor."
-
Kendini Sevmek: Oyunundaki karakterin ‘Kendimi sevebilmek için kendimle savaşmam gerekiyor’ cümlesini hatırlatarak, gelişimin zorlukları aşmakla başladığını vurguladı.
"Kendimi Ekstra Parçalayan Bir Oyuncuyum"
Her projede devleşen performansıyla tanınan Dizdar, çalışma disiplini hakkında da iddialı konuştu:
-
Özel Bir Karakter Hayali Yok: Spesifik bir rolü beklemek yerine, önüne gelen karakteri dönüştürmeyi tercih ettiğini belirtti.
-
Yönetmen-Oyuncu İlişkisi: "Yönetmen bir şey ister, benim görevim onun üzerine beş şey daha koymaktır."
-
Maksimum Performans: Kendisini sahnede veya kamera önünde "kendini ekstra parçalayan bir oyuncu" olarak tanımladı.