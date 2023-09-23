Merve Dizdar: Bütün hayatımı mesleğime adadım

76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar projelerini anlattı: “Bütün hayatımı bu mesleğe adamış biriyim. Bundan sonrası için de böyle olacak. Tek anılmak istediğim şey, iyi oynamak, iyi oynamaya çalışmak, iyi anlamak... Bunlar benim tek isteğim!”

Kimi zaman sabahlara kadar rolünü düşündüğünü söyleyen oyuncu, “Ben kendime zul bir insanım, kimseye zul değilim. Sabaha kadar o rolü kendim düşünürüm. Biriyle rekabet, birini kıskanmak kendini yediğin bir şey, bence en tehlikelisi” diye konuştu.

Merve Dizdar, büyük ödül sonrası yaşadıklarını da “Havai fişekler patlıyordu. Elimde ödül oradan çıktım. Cannes sokaklarında tek başıma elimde ödülle yürümeye başladım.”