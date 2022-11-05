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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur'dan 'güzellik algısı' yorumu: Herkes aynı ve çok yapay!

Merve Boluğur, Instagram sayfasından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan oyuncu, verdiği yanıtlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Merve Boluğur'dan 'güzellik algısı' yorumu: Herkes aynı ve çok yapay!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2022 12:43

Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı.

"Güzelliğinin sırrı ne?" diye soran bir takipçisine cevap veren Boluğur, "Annem saçma güzel, babam da aslan gibi yaşına rağmen" diyerek, güzelliğinin ailesinden geldiğini söyledi. Ünlü isim, "Acayip rahat bir karakterin var, nasıl böyle olabiliyorsun? Hayranım sana" diye yazan başka bir takipçisine ise "Rahat görünüyorum ama kafamda kurarım çok" yanıtı verdi.

"Güzellik algısını çok bozdular, herkes birbirinin kopyası olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Merve Boluğur, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük konuşmayayım ama berbat bence, herkes aynı ve çok yapay. Yine de saygı duyuyorum, demek ki öyle iyi hissediyorlar."

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