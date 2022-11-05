Merve Boluğur'dan 'güzellik algısı' yorumu: Herkes aynı ve çok yapay!

Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı.

"Güzelliğinin sırrı ne?" diye soran bir takipçisine cevap veren Boluğur, "Annem saçma güzel, babam da aslan gibi yaşına rağmen" diyerek, güzelliğinin ailesinden geldiğini söyledi. Ünlü isim, "Acayip rahat bir karakterin var, nasıl böyle olabiliyorsun? Hayranım sana" diye yazan başka bir takipçisine ise "Rahat görünüyorum ama kafamda kurarım çok" yanıtı verdi.





"Güzellik algısını çok bozdular, herkes birbirinin kopyası olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Merve Boluğur, şu ifadeleri kullandı: