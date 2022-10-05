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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi!

Merve Boluğur-Mert Aydın çifti düğünlerine eli boş gelenleri affetmedi! İkili, TikTok fenomeni Cellat’ın (Özgür Deniz) altın zincirini boynundan çıkarıp aldı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2022 12:44

Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. 2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki sene sonra ayrılan Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Aslı Hünel, Bülent Kuş, Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel şahit oldu. Aydın ile yaklaşık dört aydır birlikte olan Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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