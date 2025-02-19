Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatamadım

Güzellik sırrı sorulan Merve Boluğur, doğal güzelliğiyle ilgili esprili bir yanıt verdi: “Özel bir şey yapmıyorum, Allah vergisi. Sadece geceleri yüzümü özenle yıkıyorum. Estetik yaptırmayı da düşünmüyorum, ihtiyacım yok.”

Aşk hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan oyuncu, şu an kalbinin boş olduğunu ancak aşka kapılarını kapatmadığını belirtti: “Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim.”

Merve Boluğur’un bu açıklamaları hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.