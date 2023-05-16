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Merve Boluğur: Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum!

İki evliliğinde de aradığını bulamayan Merve Boluğur evlilikler ve ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün Instagram hesabından takipçileriyle bir soru cevap etkinliği yaptı. Boluğur burada kendisine yöneltilen "Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?" sorusuna kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...

Merve Boluğur: Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2023 09:27

Merve Boluğur son dönemde sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Ekranlara döneceğinin müjdesini veren güzel oyuncu, bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yapmış olduğu iki evlilikte de aradığını bulamayan Boluğur, bir takipçisinin "Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?" sorusuna kayıtsız kalamadı. 



Merve Boluğur bu soruyu şöyle cevapladı:
 

"Sahiplenicilik/çözüm odaklı erkek. Ya mesela ayağımı çarpmışımdır, bunu görüp bant almaya gitmesi... Böyle şeyler bana çok erkeksi geliyor. Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum, hemen uzaklaşıyorum artık."

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