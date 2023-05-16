Merve Boluğur: Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum!

Merve Boluğur son dönemde sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Ekranlara döneceğinin müjdesini veren güzel oyuncu, bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yapmış olduğu iki evlilikte de aradığını bulamayan Boluğur, bir takipçisinin "Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?" sorusuna kayıtsız kalamadı.





Merve Boluğur bu soruyu şöyle cevapladı:



"Sahiplenicilik/çözüm odaklı erkek. Ya mesela ayağımı çarpmışımdır, bunu görüp bant almaya gitmesi... Böyle şeyler bana çok erkeksi geliyor. Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum, hemen uzaklaşıyorum artık."