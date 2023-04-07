Merve Boluğur: Çocuğum olsun istiyorum!

İki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan ünlü isim Merve Boluğur, Instagram sayfasında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir hayranının "3'üncü kez evlilik var mı?" sorusuna kayıtsız kalamayan 35 yaşındaki Boluğur, verdiği cevapla dikkat çekti:



“Çocuğuma baba olabilecek sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim.”

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.