Mert Yazıcıoğlu Netflix'in İddialı Projesi Aras ile Ekranlara Dönüyor: Doğubayazıt'ta Kan Davası ve Aşk!

Son dönemde yer aldığı projelerdeki asil, güçlü oyunculuğu ve karizmasıyla adından sıkça söz ettiren genç neslin en başarılı jönlerinden Mert Yazıcıoğlu televizyon ve dijital dünya kulislerini hareketlendiren muazzam bir transfer kararına imza attı. Kuruluş Orhan dizisindeki etkileyici performansının ardından kendisine gelen çok sayıda iddialı teklifi değerlendiren yakışıklı oyuncu tercihini dijital yayın devi Netflix'in TMC Film imzalı yeni projesinden yana kullandı. Kod adı Aras olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Mert Yazıcıoğlu'nun bir önceki fenomen dizisi Kızıl Goncalar'ı da yöneten usta isim Ömür Atay'ın oturacak olması şimdiden televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

İstanbul'dan Doğubayazıt'taki Can Pazarına: Doktor Aras'ın Hikayesi

Kulislerden sızan ilk bilgilere göre, dizinin derin hikayesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu dizide İstanbul'da sadık köpeğiyle birlikte sakin bir hayat süren, idealleri olan bir acil servis doktoruna hayat verecek.

Hayatıyla ilgili bildiği tüm gerçeklerin aslında büyük bir yalandan ibaret olduğunu sarsıcı bir şekilde öğrenen Doktor Aras kendi köklerini ve geçmişinin izini sürmek adına Doğubayazıt'a doğru yola çıkar. Ancak ayak bastığı tarihi konakta kendisini köklü bir kan davasının tam ortasında bulur.

Can Pazarında Yeşeren Aşk: Ceylan ile Yakınlaşma

Doğubayazıt'ın sert ve acımasız coğrafyasında hayatta kalma mücadelesi veren Doktor Aras bu can pazarının ve çatışmaların tam ortasında hayatının aşkı olacak Ceylan karakteriyle yakınlaşacak. İntikam, sır, aile bağları ve çabasız bir aşk üçgeninde şekillenecek olan dizi Mert Yazıcıoğlu'nun performansıyla modern bir doğu-batı sentezi hikayesini izleyicilere sunacak.

Gelişmelerin internet dünyasına düşmesiyle birlikte Mert Yazıcıoğlu hayranları sosyal medyada adeta kutlama başlattı. Twitter (X) ve Instagram üzerinde kısa sürede Trend Topic olan haberin ardından izleyiciler; "Mert Yazıcıoğlu'na doktor rolü bir karizma katacaktır, heyecanla bekliyoruz", "Ömür Atay'la yeniden bir araya gelmesi projenin asil ve kaliteli olacağının garantisidir", "İstanbul'dan Doğubayazıt'a uzanan bu kan davası hikayesi tam Netflix'lik, rekor kırar" şeklinde binlerce övgü ve destek dolu yorum paylaştı. Yeni rolü için hazırlıklara şimdiden başlayan Mert Yazıcıoğlu bu büyük dijital dönüşüyle haftanın en çok konuşulan televizyon-magazin manşetine imza attı.