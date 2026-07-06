Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan Bodrum'da Sevgi Gösterisi: "Eşini Sırtında Taşıdı!"

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yoğun geçen set sezonunun ardından rotalarını Ege'ye çevirdi. Kendileri gibi oyuncu olan mutlu partnerler yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Gümbet'teki popüler bir plajda objektiflere yansıyan aşıklar gün boyu güneşin ve sahilin keyfini çıkarırken sergiledikleri çabasız romantizmle adeta düşman çatlattı.

Estetik Atlayış ve İskelede Centilmenlik Rüzgarı!

Bodrum'un kavurucu sıcağından bunalan ünlü çift serinlemek adına iskeleye yöneldi. Karizmatik jön Berk Oktay kendisini Ege'nin mavi sularına estetik bir atlayışla bırakırken güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ise denize girmekte biraz çekingen davrandı.

Eşinin bu tatlı tereddüdünü gören Berk Oktay hemen centilmence bir hamleyle geri dönerek merdivenlerden inen Atiksoy'a elini uzatıp yardım etti. Deniz içinde eşini sırtına alarak neşeli dakikalar geçiren Oktay, plaj sakinlerinden tam not aldı.

Ege'nin Serin Sularında Öpücüklere Boğdular!

Denizin içinde adeta çocuk gibi eğlenen ve aşk tazeleyen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay bir ara romantizmin doruklarına çıktı. Ege'nin serin sularında birbirlerini öpücüklere boğan çiftin o tutkulu anları, objektiflere anbean yansıdı.

Ünlü ikilinin Bodrum sahilinden yansıyan bu sıcak tatil günlüğü internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında bir anda en çok konuşulan magazin konularından biri oldu.

Takipçiler fotoğrafların altına; "Ekranın en asil, en yakışan çifti, Berk Oktay'ın eşine olan centilmenliği muazzam", "Gümbet sahili gerçek aşkı görmüş enerjileri harika", "Yıldız Çağrı her zamanki gibi çok zarif, mutlulukları daim olsun" şeklinde binlerce destek ve beğeni yorumu bıraktı. Yeni sezon öncesi Bodrum koylarında yüksek enerji depolayan Atiksoy ve Oktay çifti bu aşk dolu çıkarma ile haftanın en prestijli lifestyle manşetine imza attı.