Penelope Cruz'dan Yıllar Sonra Gelen Zoolander 2 İtirafı: "Babam Öldü, Ben Komedi Çekiyordum!"

İspanyol aktris Penelope Cruz, Hollywood'un o parıltılı dünyasının arkasında yatan acımasız gerçekleri çabasız bir dürüstlükle gözler önüne serdi. Efsanevi oyuncu yıllar önce babasını kaybetmesinin hemen ardından setteki görevine nasıl devam etmek zorunda kaldığını anlatırken sanat dünyasının yazılı olmayan Gösteri devam etmeli (Show must go on) kuralının hayatında nasıl trajik bir gerçeğe dönüştüğünü paylaştı.

2016 yapımı ünlü komedi filmi Zoolander 2'nin çekimleri sırasında yaşadığı bu büyük yıkımı ilk kez bu kadar açık yüreklilikle dile getiren Cruz'un açıklamaları sinema dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

"Sabah İkide Öldü Pazartesi İnsanları Güldürmem Gerekiyordu"

Babasının vefat ettiği sırada filmin gece çekimlerinde olduğunu belirten Penelope Cruz yaşadığı o şok anını ve sonrasındaki profesyonel zorunluluğu şu sözlerle aktardı:

"Babam sabah saat ikide öldü. Çok gençti hiç beklemediğim bir anda kalp krizi geçirdi. Şoktan bayılmak üzere olduğumu hatırlıyorum. Ancak pazartesi sabahı yine sette olmam kamera karşısına geçip insanları güldürmeye çalışmam ve bir komedi filmi çekmem gerekiyordu. Film benim için duramazdı."

Ben Stiller ile Set Arkasındaki Ortak Acı Bağları

Filmin setinde yönetmen ve başrol oyuncusu Ben Stiller ile aralarında çok asil ve derin bir bağ oluştuğunu söyleyen Cruz o dönem yaşanan tesadüfü de paylaştı. Ünlü aktris "Benden iki hafta önce de Ben Stiller'ın annesi vefat etmişti. Film ne onun için ne de benim için durabilirdi. İkimiz de aynı acıyla işimize devam ettik. Ben'i her gördüğümde 'Vay be, birlikte neler yaşadık' diyorum" ifadelerini kullandı.

"Güvenli Bir Alan Yaratıyoruz"

Röportajda sadece kariyerindeki zorluklara değil kendisi gibi Oscar ödüllü oyuncu olan eşi Javier Bardem'le kurdukları aile hayatına da değinen 52 yaşındaki yıldız ebeveynlik tarzları üzerine düşüncelerini paylaştı. 2010 yılında evlenen ve bu mutlu evlilikten 15 yaşında Leo adında bir oğlu ile 12 yaşında Luna adında bir kızı olan Cruz çocuk yetiştirme felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Ebeveyn olarak evde doğru ve huzurlu atmosferi yaratmak için çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Annem ve babam beni çok genç yaşta dünyaya getirdiler, bu yüzden onlarla her şey hakkında konuşabilmeyi öğrendim. Çocuklarımla olan ilişkimde de aynı şeyi istiyorum. Onların tüm soruları sorabilecekleri ve paylaşabilecekleri güvenli bir ortam yaratmak istiyorum. Neye ihtiyaçları varsa onu yapacaklar. Ben de onları asla yargılamadan dinleyeceğim."

Hollywood'un en prestijli çiftlerinden biri olarak gösterilen Penelope Cruz ve Javier Bardem çocuklarının dünyasını magazin ışıklarından uzak tutarak dengeli bir aile yaşantısı sürdürmeye devam ediyor.