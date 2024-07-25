Mert Ramazan Demir'in yeni filmi "Tamir Adam"a 2 flaş oyuncu

Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir’in başrolünde olacağı ve büyük bir heyecanla beklenen "Tamir Adam" filmin kadrosuna iki isim daha katıldı.

Mert Ramazan Demir'in yeni filmi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2024 12:12

OGM Pictures’in Mert Ramazan Demir için çektiği "Tamir Adam" filmi dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Demir, ağustos sonunda Star TV’nin popüler dizisi "Yalı Çapkını"nın üçüncü sezon çekimlerine başlamadan önce, bu yeni filmde "Cihan" karakterine hayat veriyor. Haksız yere hapse düşen bir gencin duygusal hikâyesini konu alan filmde, Mert Ramazan Demir’e abisi rolünde Edip Tepeli eşlik ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Filmin çekimlerine dün başlandı ve yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. "Tamir Adam"ın senaryosunu Murat Uyurkulak ve Deniz Madanoğlu kaleme aldı. Son olarak "Ömer" dizisinde "Vicdan" karakterini canlandıran Burcu Cavrar, bu filmde "Arzu" rolüyle Cihan’ın yengesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla merak uyandıran "Tamir Adam", dijital platformda yayınlanacak. Mert Ramazan Demir’in güçlü performansı ve filmin dokunaklı hikayesi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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