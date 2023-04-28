  • 29 NİSAN Cumartesi 00:24
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Mert Ramazan Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı gündem oldu!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit Korhan karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Mert Ramazan Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2023 11:51

Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gecce programına konuk oldu. Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun kaşlarıyla ilgili itirafı olay oldu. İbrahim Selim "Herkesin merak ettiği bir soru var" diyerek Demir'e "Kaşlarını alıyor musun?" sorusunu sordu.

 

Ünlü oyuncu ise mükemmel bir soru diyerek gülümseyerek "Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız" yanıtını verdi. Bu cevap stüdyodakileri kırdı geçirdi. Demir, "Bir gün aldım elime makineyi şak şak kaşlarımı aldım sadece kenarlar kaldı" dedi ve bu anısıyla herkesi güldürdü. Kaşlarını komple aldığı dönemde fırında kasiyer olarak çalıştığını dile getiren ünlü oyuncu yazlıkçı bir hanımefendinin kendisine "Sen bu kaşlarına ne yaptın?" diye sorduğunu kendisinin de "Gelmiyor bizimki" yanıtı verdiğini söyledi.

Kadının ise kendisine "Kaş küser" diye yanıt verdiğini ifade etti. Demir'in bir süre kaşlarının çıkmadığını anlattığı hikayesi herkesi gülme krizine soktu. 

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni aşk yuvası! Servet ödediler
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı!
Benzer Haberler
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı!
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni aşk yuvası! Servet ödediler Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın yeni aşk yuvası! Servet ödediler
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in ayakları olay oldu!
  • 24-04-2023 10:35

Hande Erçel'in ayakları olay oldu!

Ömer Topçu’nun ilk albümü
  • 26-04-2023 14:41

Ömer Topçu’nun ilk albümü

Duygu Sarışın'ı kaçıran Çağatay Ulusoy sorusu!
  • 27-04-2023 10:24

Duygu Sarışın'ı kaçıran Çağatay Ulusoy sorusu!

Merve Boluğur ekranlara dönüyor!
  • 22-04-2023 12:33

Merve Boluğur ekranlara dönüyor!

Oregon filminin galasına ünlü akını
  • 26-04-2023 16:44

Oregon filminin galasına ünlü akını