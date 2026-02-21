Meriç Aral’dan Set Mesajı: "Özledim Ama Güneş Daha Çok Küçük"

Geçtiğimiz Eylül ayında anne olan başarılı oyuncu Meriç Aral, uzun bir aradan sonra Bebek’te objektiflere yansıdı. 2024 yılında meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturan ve oğlu Güneş’i kucağına alan Aral, annelik süreci ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Pilates Dönüşü Formda Görüntü

Doğum yapalı henüz altı ay olmasına rağmen fit görünümüyle dikkat çeken oyuncu, pilates çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti. Sağlıklı yaşamına geri döndüğünü belirten Aral’ın neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

"Oyunculukta Sınırım Yoktur"

Mesleğine olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Meriç Aral, setlere dönmek için sabırsızlandığını ancak önceliğinin oğlu olduğunu vurguladı:

"Setleri çok özledim ama bir süre daha uzak olacağım. Güneş henüz çok küçük olduğu için hep yanında olmak istiyoruz. Ancak oyunculukta sınırlarım yoktur; proje ne gerektiriyorsa o yapılır."

Aral'ın bu sözleri, ilerleyen dönemde iddialı bir projeyle döneceğinin sinyallerini verdi.

Keskin-Aral Çiftinin "Güneş"li Günleri

Serkan Keskin ile olan mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şu sıralar vaktinin tamamını oğulları Güneş’e ayırıyor. Sosyal medyada da sade ve samimi paylaşımlarıyla sevilen ikili, magazin dünyasının en huzurlu çiftleri arasında gösteriliyor.