Meriç Aral’dan mutlu haber! Anne olmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz haftalarda Bebek’te eşi Serkan Keskin ile görüntülenen 36 yaşındaki Meriç Aral, evliliği hakkında “Her şey çok güzel gidiyor” diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Bir süredir mutlu evlilikleriyle gündemde olan çiftin, bebek heyecanı yaşadığı konuşuluyor.

Dizide de ikiz bebeklere hamile bir karakteri canlandıran Meriç Aral’ın, aldığı kilolar dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncu son olarak Instagram hesabından diziyle ilgili bir veda mesajı paylaştı.

Hayranları, Aral ve Keskin çiftinden resmi bir açıklama beklerken, ünlü oyuncunun bebek heyecanı şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü.