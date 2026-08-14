İdo Tatlıses Yıkılmayız Öyle İle Müzik Piyasasına Döndü

Son dönemde sahne konseptini, görsel imajını ve konser repertuvarını bütünüyle değiştiren İdo Tatlıses bu değişimini "Yıkılmayız Öyle" isimli tekli çalışmasıyla taçlandırdı. Şarkı bugün itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

"Mutlu Ol Yeter" Klasik Melodisi Eklendi

Sektörün tecrübeli isimleri şarkının prodüksiyon aşamasını ortak mesaiyle tamamladı. Yazar Nur Oruç metni kaleme alırken müzisyen Zülfi Badalov besteyi kurguladı. Müzikal düzenleme işlemlerini ise aranjör Mert Kemancı yürüttü. Parçayı standart pop üretiminden ayıran temel unsur ekibin altyapıya yerleştirdiği melodik referans oldu. Müzisyenler, şarkının giriş bölümünde İbrahim Tatlıses'in arabesk kültürüne yerleşen "Mutlu Ol Yeter" eserinin meşhur melodisini kullandı. Yapım ekibi akustik vokallerle elektronik elementleri birleştirdiği yeni aranjmana bu klasikleşmiş melodiyi doğrudan dahil etti. Genç müzisyen köklü bir müzikal geçmişi modern bir formda kendi tarzına adapte etti.

Kendi Evini Set Olarak Kullandı

Sanatçı müzikal üretimin ardından projenin video klibini de izleyiciyle buluşturdu. İdo Tatlıses görsel kayıtlar için yüksek bütçeli büyük platolar veya özel mekanlar kiralamak yerine doğrudan kendi konutunu tercih etti. Yönetmen ve yapım ekibi şarkıcının kişisel yaşam alanını profesyonel bir sete çevirdi. Yeni kıyafet seçimi ve saç tasarımıyla objektif karşısına geçen popçunun geçirdiği imaj değişikliği öne çıktı. Dijital ağlardaki yayın sürecini hızlandıran sanatçı önümüzdeki haftalardan itibaren güncellediği repertuvarıyla konser sahnelerine dönmeyi hedefliyor.