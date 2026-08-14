Ebru Şallı Nasıl Bu Kadar Işıltılı Görünüyor?

Yıllardır fit görünümü ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla öne çıkan Ebru Şallı, cilt ve saç bakımında da doğal yöntemleri tercih ediyor. Beslenmeden egzersize, ev yapımı maskelerden bakım önerilerine kadar uzanan rutini, sağlıklı bir görünüm elde etmek isteyenlere ilham veriyor.

Doğal içerikler cilt bakımının merkezinde yer alıyor

Ebru Şallı'nın bakım anlayışı pahalı kozmetik ürünlerinden çok düzenli bakım ve doğal içeriklere dayanıyor. Özellikle C vitamini açısından zengin malzemelerin cilt üzerindeki etkisine dikkat çeken Şallı, limon suyu, doğal yağlar ve kil gibi ürünleri bakım rutininde değerlendirdiğini belirtiyor.

Ancak limon gibi asidik içeriklerin her cilt tipine uygun olmayabileceği için bu tür uygulamaların öncesinde uzman görüşü alınması gerektiği de unutulmamalı.

Düzenli temizlik ve nemlendirme vazgeçilmez adımlar arasında

Şallı'ya göre sağlıklı bir cildin temelinde düzenli temizlik bulunuyor. Gün sonunda makyajı tamamen temizlemek, düzenli aralıklarla peeling yapmak ve kil maskesi kullanmak cilt bakım rutininin önemli adımları arasında yer alıyor.

Temizlik sonrasındaysa C vitamini içeren nemlendiriciler ve kolajen üretimini destekleyen bakım ürünleriyle cildin elastikiyetinin korunabileceğini ve göz çevresi gibi hassas bölgelerin de ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Beslenme de cilt sağlığını doğrudan etkiliyor

Ebru Şallı'nın önerileri yalnızca dışarıdan yapılan bakımla sınırlı kalmıyor. Antioksidan bakımından zengin yaban mersini, ahududu, avokado, elma ve karpuz gibi meyvelerin yanı sıra zeytinyağı, baklagiller ve yeşil sebzelerin düzenli tüketilmesini tavsiye ediyor.

Ayrıca yeterli su tüketimi, yeşil çay ve protein ağırlıklı beslenmenin de cilt görünümünü destekleyen alışkanlıklar arasında olduğunu dile getiriyor.

Saç bakımında doğal yağlardan vazgeçmiyor

Şallı'nın bakım rutininde saçlar da önemli bir yere sahip. Zeytinyağı, badem yağı ve E vitaminiyle yapılan bakımların saçın nem dengesini korumaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Hareketli yaşamı bakım rutininin bir parçası olarak görüyor

Uzun yıllardır pilates yapan ünlü isim, düzenli egzersizin hem vücut hem cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğuna inanıyor. Ona göre dengeli beslenme, hareketli yaşam, düzenli bakım ve kaliteli uyku bir araya geldiğinde cilt daha canlı ve sağlıklı bir görünüm kazanabiliyor. Böylece güzellik rutini, yalnızca aynadaki görüntüyü değil, genel yaşam kalitesini de destekleyen bir alışkanlığa dönüşüyor.