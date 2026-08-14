Kerem Bürsin’in Aşk Hayatında Kimler Var, Hangi İsimler Dikkat Çekiyor?

Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin, özel hayatıyla da magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden biri. Ünlü oyuncunun bazı ilişkileri yıllarca kamuoyunun gözü önünde ilerlerken bazı birliktelikleri aylar sonra ortaya çıktı.

Bürsin'in aşk hayatında özellikle meslektaşlarıyla yaşadığı ilişkiler dikkat çekti. Sonraki yıllardaysa cemiyet ve sosyal medya dünyasından isimler oyuncunun hayatında yer aldı.

Yağmur Tanrısevsin ile Set Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü

Kerem Bürsin'in Türkiye'de tanınmaya başladığı dönemde kamuoyuna yansıyan ilk ilişkilerinden biri Yağmur Tanrısevsin'le oldu. İkili, 2013'te yayımlanmaya başlayan "Güneşi Beklerken" dizisinin setinde tanıştı. Başlangıçta arkadaş olan oyuncuların yakınlığı zamanla ilişkiye dönüştü.

Bir dönem evlilik hazırlığı yaptıkları dahi konuşulan çift, yaklaşık bir yılın ardından 2014'te yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından taraflar ilişkileri hakkında pek bir açıklamada bulunmadı. Magazin basınında yoğun çalışma programları nedeniyle birbirlerine yeterince zaman ayıramadıkları iddiası yer aldı.

Serenay Sarıkaya İle İlişkileri Yaklaşık 4 Yıl Sürdü

Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi en uzun ve en çok konuşulan ilişkilerinden biri oldu. İkili, 2015 yılında reklam filmi çekimlerinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık dört yıl süren birliktelik Nisan 2019'da sona erdi.

Ayrılığın ardından araya üçüncü bir kişinin girdiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya hayatında başka biri olmadığını açıklarken Kerem Bürsin de basında yer alan senaryoların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.

Hande Erçel İle İlişkisi Büyük İlgi Gördü

Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile yakınlığı 2020'de yayımlanmaya başlayan “Sen Çal Kapımı” dizisinin setinde gelişti. İkilinin ekrandaki uyumu kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekerken aşk yaşadıkları yönündeki iddialar da dizinin ilk dönemlerinden itibaren gündeme geldi.

Bir süre arkadaş olduklarını söyleyen çiftin ilişkisi, 2021'de çıktıkları Maldivler tatiliyle kesinleşmiş oldu. Bürsin, tatil sonrasında yaptığı açıklamada ilişkilerini gizlemediklerini ve arkadaşlıklarının zamanla farklı bir boyut kazandığını anlattı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisi 2022'nin ilk aylarında sona erdi.

Melisa Sabancı Tapan ile Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşadılar

Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra özel hayatını uzun süre göz önünde yaşamayan Kerem Bürsin'in adı 2024'te Melisa Sabancı Tapan ile anılmaya başladı. Sakıp Sabancı'nın torunu olan Tapan ile Bürsin'in ilişkisinin basına yansımasından aylar önce başladığı öğrenildi. Birlikte olmalarına rağmen aynı karede görünmekten ve ortak paylaşımlar yapmaktan kaçınan çiftin ilişkisi Eylül 2025'te sona erdi.

Selin Yağcıoğlu ile İlişkilerini Sosyal Medyada İlan Ettiler

Melisa Sabancı Tapan ile ayrılığının ardından Kerem Bürsin'in adı sosyal medya içerik üreticisi Selin Yağcıoğlu'yla anılmaya başladı. İkilinin paylaşımlarına bıraktığı yorumlar ve aynı ortamlardan yayımladıkları fotoğraflar ilişki iddialarını güçlendirdi.

Çift, 2025'in son günlerinde birlikte çekilen karelerini paylaşarak ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Ocak 2026'da Galatasaray–Atletico Madrid karşılaşmasını birlikte izleyen ikili, ilişkilerini artık gizlemediklerini gösterdi.

Nisan ayında ise yaklaşık yedi aylık ilişkinin sona erdiği ileri sürüldü. Tarafların ayrılık iddiaları karşısında sessiz kalması, ilişkinin durumuna dair soru işaretlerini artırdı.

Mayıs 2026'da çiftin yaklaşık bir aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Magazin kulislerine yansıyan haberlere göre barışmak için ilk adımı Kerem Bürsin attı. Ancak Bürsin ve Yağcıoğlu, ilişkilerinin güncel durumunu kesinleştiren ortak bir açıklamada bulunmadı.