Merakla beklenen açıkhavada sinema keyfi Swissôtel The Bosphours'ta başlıyor

Şehrin en beklenen ve en iyi etkinliklerinden biri olan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” havaların ısınmasıyla birlikte geri dönüyor.

Maximiles Black sponsorluğunda Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark’ta 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” etkinliğinde farklı film zevklerine hitap eden, geçmişten günümüze ses getiren, Oscar ödüllü filmler yaz boyunca gösterime sunuluyor.

27 Mayıs Pazartesi günü ilk gösterime başlayacak olan açık hava sinemasında yaz boyunca çeşitli tarihlerde pazartesi günleri 21:00’da patlamış mısır ve içecek eşliğinde filmin keyfi çıkıyor.

Swissôtel’in seçkisiyle açık hava sinemasında filmler hazır, patlamış mısırın kokusu İstanbul’a yayılmaya başladı bile, e peki sen neredesin?

