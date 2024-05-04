Melisa Sözen'den Harun Tekin itirafı: 10 yıldır evliyiz!

Son olarak 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinde rol alan Melisa Sözen, yönetmen Cem Karcı'nın önceki gece Karaköy'deki bir mekanda düzenlenen doğum gününü kutladı.

Saç stili hakkında konuşan oyuncu, "Saçlarımı bir süre daha uzatacağım ama yaz aylarının gelmesiyle kısa saçlara geçmek istiyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'le mutlu bir ilişkisi olan ünlü isim, "Kimse kimseden bir şey beklemiyor. 10 yıldır evliyiz. Birbirimize 'Biraz daha bekleyelim' diyoruz. Ancak birbirimizi iyi tanıyoruz" diyerek gülümsedi.