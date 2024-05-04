Melisa Sözen'den Harun Tekin itirafı: 10 yıldır evliyiz!

Melisa Sözen, uzun zamandır Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin ile ilişki yaşadığına dair basın mensuplarının "evlilik" konusundaki sorularına ilginç bir yanıt verdi.

Melisa Sözen'den Harun Tekin itirafı: 10 yıldır evliyiz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-05-2024 15:30

Son olarak 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinde rol alan Melisa Sözen, yönetmen Cem Karcı'nın önceki gece Karaköy'deki bir mekanda düzenlenen doğum gününü kutladı.

Saç stili hakkında konuşan oyuncu, "Saçlarımı bir süre daha uzatacağım ama yaz aylarının gelmesiyle kısa saçlara geçmek istiyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'le mutlu bir ilişkisi olan ünlü isim, "Kimse kimseden bir şey beklemiyor. 10 yıldır evliyiz. Birbirimize 'Biraz daha bekleyelim' diyoruz. Ancak birbirimizi iyi tanıyoruz" diyerek gülümsedi.

Benzer Haberler
5 MAYIS Saat 12:00'den Sonra EK Ödeme Verilecek! Cumhurbaşkanı Duyurdu, 10.000 TL'ye Kadar Ödemeler Hesaplarda Olacak! 5 MAYIS Saat 12:00'den Sonra EK Ödeme Verilecek! Cumhurbaşkanı Duyurdu, 10.000 TL'ye Kadar Ödemeler Hesaplarda Olacak!
11 MİLYON 300 Bin Emekli İçin Son Dakika Açıklandı! Maaş Alan Emeklilerin Hesaplarına 10.000 TL Ödenecek 11 MİLYON 300 Bin Emekli İçin Son Dakika Açıklandı! Maaş Alan Emeklilerin Hesaplarına 10.000 TL Ödenecek
Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu! Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
Hülya Avşar kendini tutamadı: Ben erkek olsam seni... Hülya Avşar kendini tutamadı: Ben erkek olsam seni...
Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı! Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!
'Sandık Kokusu' dizisine sürpriz isim 'Sandık Kokusu' dizisine sürpriz isim
ÇOK OKUNANLAR
Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı
  • 02-05-2024 17:55

Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!
  • 04-05-2024 08:56

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
  • 29-04-2024 13:38

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı:
  • 03-05-2024 10:42

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı: "Ellerimde Çiçekler..."

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
  • 04-05-2024 16:07

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!