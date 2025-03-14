Melisa Döngel’in güzellik sırrı ortaya çıktı!

'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz' ve 'Kirli Sepeti' gibi birçok popüler yapımda rol alan Melisa Döngel, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. 25 yaşındaki ünlü oyuncunun güzelliğinin arkasındaki sır ise ilk kez ortaya çıktı.

TV8 ekranlarında katıldığı bir programda güzellik rutinini paylaşan Melisa Döngel, çocukluktan itibaren farklı bir yaşam tarzına alıştığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Annem bize küçük yaştan itibaren bazı alışkanlıklar aşıladı. Biz kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup ısınmayız. Hava ile iç içeyiz. O yüzden çok üşümem ve hasta olmam" diyerek şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Farklı tarzı ve enerjisiyle sosyal medyada da adından söz ettiren Döngel, doğal güzelliğini korumak için cilt bakımına ve sağlıklı beslenmeye de özen gösterdiğini belirtti. Güzelliğiyle göz kamaştıran genç oyuncunun bu açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.