Melisa Döngel Yeni Aşkını Açıkladı: “Mutluluğumun Arkasındayım”

Melisa Döngel, Bodrum tatili sonrası yaptığı açıklamayla yeni aşkını doğruladı: “Çok mutluyum, arkasındayım.”

Melisa Döngel Yeni Aşkını Açıkladı: “Mutluluğumun Arkasındayım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2025 10:03


Güzel oyuncu Melisa Döngel, uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak son günlerde iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Bodrum'da görüntülenmesinin ardından ilk kez ilişkisini doğruladı.

"Tanıdığınız Biri Değil"

Bodrum'da bir erkekle eğlendiği haberleri üzerine konuşan Melisa Döngel, magazin muhabirlerinin yönelttiği “Yeni bir aşk mı?” sorusunu yanıtsız bırakmadı. Döngel, “Tanıdığınız biri değil. Bir ilişkim var ve çok mutlu ilerliyor. Nazar değmesin inşallah” sözleriyle aşkını ilan etti.

Mutlu İlişkisine Sahip Çıktı

Mutlu olduğum bir şeyin arkasında durmak bence çok güzel bir şey” diyerek samimiyetini gösteren Döngel’in bu açıklaması, kalbinin dolu olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Henüz ismi magazin camiasında çok bilinmeyen sevgilisi Öncü Sönmez ile yaşadığı ilişki şimdiden büyük merak uyandırdı.

Aşk Resmileşti

Melisa Döngel’in “çok mutlu ilerliyor” sözleriyle duyurduğu bu yeni ilişki, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Takipçileri ünlü oyuncuya mutluluklar dileyerek destek mesajları paylaştı.

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