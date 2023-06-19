Melisa Döngel yaptırdığı estetikleri itiraf etti

Melisa Döngel, estetik operasyonları ve Kerem Bürsin ile ilgili samimi açıklamalarda bulunarak gündemde yer aldı. Oyuncu, yüzüne yaptırdığı operasyonları detaylandırarak "Çene dolgum, yanak dolgusu, dudak dolgusu ve botoks gibi işlemler yaptırdım. Aslında ben benlikten çıkmışım" şeklinde konuştu.

Döngel, "Kız kardeşimle bazı davalarım vardı ve herkes zaten internetten gördü" diyerek özel yaşamındaki bazı hukuki süreçlere değindi. Ayrıca meslektaşı Kerem Bürsin hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Döngel, Bürsin'in kendisine abilik yaptığını, her zaman destek verdiğini ve yanında olduğunu belirtti. İkilinin hem rol arkadaşı hem de yakın dost olduklarını ifade eden oyuncu, Bürsin'e olan hayranlığını dile getirdi.

Melisa Döngel'in estetik operasyonları ve Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkındaki açıklamaları, medya ve hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Oyuncunun açık ve samimi söylemleri, takipçileri tarafından desteklenirken, estetik konusundaki tercihleri hakkında da çeşitli yorumlar yapıldı.