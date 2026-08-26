Melisa Döngel Rize'de Çay Topladı! "Karadeniz'e Aşık Oldum"

Melisa Döngel Rize tatilinde çay topladı! Yöresel kıyafetiyle çay bahçesine giren güzel oyuncu "Karadeniz'e aşık oldum" notuyla paylaşım yaptı.

Melisa Döngel Rize'de Çay Topladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 11:53

Televizyon ekranlarının ve dijital projelerin aranan başarılı genç yeteneklerinden Melisa Döngel yoğun geçen dizi ve film çekim maratonunun ardından yorgunluk atmak için rotasını Karadeniz'e kırdı. Doğal güzellikleri, temiz havası ve yeşilin her tonunu barındıran yapısıyla öne çıkan Rize'de tatil yapmayı tercih eden güzel oyuncu bölgede geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlar magazin dünyasında da geniş yankı buldu.

Yöresel Kıyafetleriyle Çay Tarlasına Girdi

Rize tatilinde sadece turistik mekanları gezmekle yetinmeyen Melisa Döngel bölgenin simgesi haline gelen geleneksel yaşam kültürüne de ayak uydurdu. Karadeniz'in meşhur çay bahçelerine giren güzel oyuncu çay toplama makasını eline alarak taze çay filizlerini tek tek topladı.

Yöresel Karadeniz bandanasını başına bağlayarak çay tarlasının ortasında pozlar veren Döngel hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bölge halkının günlük mesaisine ortak oldu. Çay toplama deneyimini samimi görüntülerle ölümsüzleştiren ünlü isim gün batımının süzülen ışığında çektirdiği estetik kareleri de takipçileriyle paylaştı.

"Karadeniz'e Aşık Oldum"

Rize'nin buz gibi akan coşkun derelerini, sarp kayalıklar arasından dökülen heybetli şelalelerini ve sisli yaylalarını da adım adım gezen Melisa Döngel doğayla iç içe geçirdiği anların fotoğraflarına özel bir not ekledi. Rize'nin eşsiz doğası karşısındaki hayranlığını gizleyemeyen başarılı oyuncu paylaşımının altına "Karadeniz'e aşık oldum" ifadelerini düştü.

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce Karadenizli takipçisi ve hayranı tarafından samimi yorumlarla karşılandı. Doğallığı ve sempatik tavırlarıyla takdir toplayan Döngel'in Rize kareleri sosyal medyadaki tatil trendleri arasında üst sıralara tırmandı.

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