Kubilay Aka Mercan Köşk İçin Gün Sayıyor! "Aras Karakteri Büyük Bir Seçim Yapacak"

ATV ekranlarında yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mercan Köşk dizisinin başrol oyuncusu Kubilay Aka canlandırdığı Aras Akıncı karakteri ve projenin dikkat çeken detayları hakkında içten açıklamalarda bulundu. FARO ve Sinehane ortak yapımcılığında ekrana taşınan dizide Aka zeki, kontrolcü ve sorumluluk sahibi bir adama hayat veriyor. Başarılı oyuncu karakterinin güçlü görünümünün altında yatan karmaşık duygusal dünyayı ve dizinin sürprizlerle dolu atmosferini ilk kez paylaştı.

"Aras Sorumlulukları İle İstekleri Arasında Sıkışacak"

Canlandırdığı Aras karakterinin analitik yapısına ve yaşayacağı kırılma noktalarına değinen Kubilay Aka şu ifadeleri kullandı:

"Aras zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven biri. Ama bence onu ilginç yapan taraf bütün bu güçlü görüntünün altında çok daha başka duygular taşıması. Kolay kolay ne hissettiğini belli eden bir adam değil. Hayatını aklıyla yönetmeye alışmış ama Mercan Köşk'te bazı şeyleri akılla çözmek mümkün olmayacak. Bence Aras'ı en çok zorlayacak şey de bu: kontrol edemediği insanlar, duygular ve geçmişle karşı karşıya kalmak. Bir noktadan sonra bence sorumluluklarıyla gerçekten istediği şeyler arasında seçim yapmak zorunda kalacak."

"Herkesin Kendi Doğrusu Ve Yarası Var"

Dizinin senaryosunu okuduğunda kendisini en çok etkileyen unsurları da aktaran yakışıklı oyuncu, hikayenin derinliğine vurgu yaptı:

"Beni en çok hikayenin çok tanıdık duyguların içinde beklenmedik yerlere gidebilmesi etkiledi. Karakterlerin hiçbiri sadece iyi ya da kötü değil; herkesin kendi doğrusu, yarası ve sakladığı bir tarafı var. Bir de hikayenin geçtiği coğrafyanın çok güçlü bir ruhu var. Okurken o dünyanın sıcaklığını, gerilimini, aile duygusunu hissediyorsunuz. Benim için senaryoyu özel yapan şeylerden biri buydu."

Dev Kadro Ve Toygar Işıklı İmzalı Müzikler

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan dizinin senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yer alıyor. Dizinin müziklerini ise usta müzisyen Toygar Işıklı besteliyor.

Merakla beklenen Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.