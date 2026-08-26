Hilal Altınbilek'in Öngörü Galasındaki Şort Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Başrollerini ekranların iki başarılı ismi Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı merakla beklenen drama filmi Öngörü için görkemli bir gala organizasyonu düzenlendi. Yönetmen koltuğunda usta isim Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu ise kaleme aldığı başarılı projelerle tanınan Sema Ergenekon'un yazdığı film dijital yayın platformu Disney Plus'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gecede kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına geçen başrol oyuncuları şıklıklarıyla dikkat çekerken özellikle Hilal Altınbilek'in gala için tercih ettiği kıyafet seçimi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sade Gala Tarzı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Hilal Altınbilek'ten Öngörü filmindeki partneri Serkan Çayoğlu'na övgü: Partnerini sevmek şart, Serkan çok konforlu bir partnerdi



♦️28 Ağustos'ta Disney'de yayınlanacak olan Öngörü filminin başrol oyuncuları Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu basının sorularını yanıtladı. ????… pic.twitter.com/X0fvo8kDwO — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) August 25, 2026

Son dönemin öne çıkan kadın oyuncularından Hilal Altınbilek gala gecesine alışılagelmiş gösterişli ve şık abiye elbiselerin aksine oldukça sade bir kombinle katılmayı tercih etti. Şort ve gömlek ikilisiyle kırmızı halıda poz veren güzel oyuncunun bu stili kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ve takipçilerini ikiye böldü.

Bir taraf Altınbilek'in seçimini şık ve iddialı bulurken, eleştiren kitle ise seçimin gala konseptine uymadığını savundu. Fotoğrafların paylaşılmasının ardından sosyal mecrada şu tarz yorumlar öne çıktı:

Eleştiren Karşıt Görüşler: "Bu kıyafet gala için hiç uygun değil", "Galaya şortla mı gelinir?", "Sanki galaya değil de arkadaşlarıyla sokakta kahve içmeye çıkmış gibi bir sokak tarzı olmuş."

Beğenen Destekçiler: Güzel oyuncunun kalıpları yıkan ezber bozan cesaretini, çabasız şıklığını ve doğal güzelliğini ön plana çıkaran bu modern kombinini oldukça yenilikçi ve ferah bulduklarını belirttiler.

Öngörü Filminin Konusu Ne?

28 Ağustos tarihinde tüm dünyada aynı anda Disney Plus kütüphanesinde yayına girecek olan drama türündeki Öngörü gizem ve aşk dolu senaryosuyla öne çıkıyor.

Filmin genel hikayesi ise şu şekilde gelişiyor: Rüyalarında başkalarının geleceğini görebilme gibi sıra dışı ve mistik bir yeteneğe sahip olan Selen (Hilal Altınbilek),bu gizemli gücüyle hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin kader çizgisini değiştirmeye çalışır. Ancak günün birinde gördüğü sarsıcı bir öngörü onu hiç beklemediği derin bir aşka ve büyük bir sınava sürükler. Yolları kesişen Kemal (Serkan Çayoğlu) ile Selen arasında aşk ve tehlike çemberinde tehlikeli bir mücadele başlar. Selen'in alacağı kritik kararlar, hem kendi hayatını hem de Kemal'in geleceğini kökten etkileyecektir.