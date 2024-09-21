Melisa Aslı Pamuk’un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, annelik heyecanını yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris’te dünyaevine giren Pamuk, kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Şimdi ise çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Pamuk ve Yazıcı’nın erkek bebek bekledikleri öğrenildi.

Son olarak Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde rol alan Pamuk, şu günlerde bebeğini kucağına alacağı günün heyecanını yaşıyor. Karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Pamuk, hem oyunculuk kariyerini hem de anne olma heyecanını aynı anda yaşıyor.