Melisa Aslı Pamuk'tan peş peşe 3 film birden geliyor

Melisa Aslı Pamuk, "Sen Büyümeye Bak" adlı filmde Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrol oynadıktan sonra yeni projelere adım atıyor.

Taff Pictures tarafından üretilen bu filmde geçen ay çekimlere başlayan Pamuk, Ağustos ortasında çekimleri tamamlayarak bir sonraki adımını atacak. Ünlü oyuncu, doğup büyüdüğü Hollanda'ya giderek burada bir proje için çalışmalar yapacak. Ardından, Sinan Eroğlu'nun senaryosunu yazdığı ve yöneteceği "Scotoe" adlı filmde Sinan Eroğlu ve Muhammed Chaara ile başrolü paylaşacak.