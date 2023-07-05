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Melisa Aslı Pamuk ve arkadaşları denizdeki kahkahalarıyla dikkat çekti

Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz aylarda başrolünü paylaştığı dizide Alperen Duymaz ile aralarında geçen tartışma sebebiyle gündem olmuştu. Ünlü oyuncu yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Pamuk, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Melisa Aslı Pamuk ve arkadaşları denizdeki kahkahalarıyla dikkat çekti
Yayın Tarihi : 2023-07-05 11:37

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yaz sezonunu Ege'nin gözde tatil beldesi Çeşme'de açtı. Kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün plajda görüntülendi.

Pamuk ve üç arkadaşı, plaja gelir gelmez denize atladılar ve keyifli bir şekilde yüzerek vakit geçirdiler. Denizdeki kahkahalı sohbetleri ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken ünlüler, plajda bulunan diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Melisa Aslı Pamuk, diğer arkadaşlarından biraz daha uzun süre denizde kalarak serinlemeye devam etti. Ardından arkadaşlarıyla birlikte kendilerine ayrılan localarına geçti.

Yaz mevsiminin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarırken, plajdaki rahat ve samimi tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Hayranları, Pamuk'un tatil fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp beğenilerini iletmeye başladılar.

Melisa Aslı Pamuk, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzellik ve stiliyle de dikkat çekmektedir. Çeşme'de geçirdiği keyifli günler, yoğun çalışma temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulan Pamuk için iyi bir enerji depolama ve yeniden motive olma zamanı oldu.

Ünlü oyuncunun, Çeşme'deki yaz kaçamağının ne kadar süreceği ve sonrasında hangi projelerle izleyicilerin karşısına çıkacağı merak konusu oldu. Pamuk'un takipçileri, sosyal medya hesaplarını yakından takip ederek güncel bilgilere ulaşmayı sürdürüyor.

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