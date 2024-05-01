Melis Sezen'in tarzı olay oldu! Şık mı, rüküş mü?

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Melis Sezen, bir markanın düzenlediği etkinliğe katılarak göz kamaştırdı.

Geceye krem tonlarında bir takım elbiseyle katılan Sezen, şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Krem rengi ceketiyle mavi bir sütyeni kombinleyen Sezen, bu cesur tercihiyle adından söz ettirdi.





Özellikle ceketinin içine giydiği mavi sütyeniyle cesur bir detayı ortaya çıkaran Sezen, zarif kombinini gold renkli bir çanta ile tamamladı. Etkinlik boyunca samimi gülümsemesi ve doğal güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlü oyuncu, geceye damgasını vurdu.

Melis Sezen'in şıklığı ve tarzı, katıldığı her etkinlikte moda dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya devam ediyor.