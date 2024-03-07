Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı

Melis Sezen'in yeni saç rengiyle ilgili paylaşımı, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Ünlü oyuncunun değişimini beğenenlerin yanı sıra, eski saç rengini tercih eden ve eleştiren takipçileri de oldu.

Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2024 10:31

Ünlü oyuncu Melis Sezen, saç rengini değiştirerek yeni bir görünüme kavuştu. Değişen saç rengini takipçileriyle paylaşan Sezen, yayınladığı videoyla hem beğenileri hem de eleştirileri üzerine topladı.

Sezen, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, yeni saç rengini sergileyerek takipçilerinin karşısına çıktı. Ancak, değişim karşısında beğeniyle karışık tepkiler almayı da başardı. Bazı takipçileri değişiminin ve yeni görünümünün hoşlarına gitmezken, bazıları ise değişimi büyük bir beğeniyle karşıladı.

Ünlü oyuncunun saç değişimi, sosyal medyada tartışma yarattı ve takipçiler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Kimi hayranları değişikliği cesur ve yenilikçi bulurken, bazıları ise daha önceki saç rengini daha çok beğendiklerini dile getirdi.

 

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Onayı Verdi! Emekliler Ödemeler Alacak! IBAN Numarasına Yatacak Cumhurbaşkanı Onayı Verdi! Emekliler Ödemeler Alacak! IBAN Numarasına Yatacak
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Alacaklar Dikkat! Banka Açıkladı Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Alacaklar Dikkat! Banka Açıkladı
Hadise yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına uğrattı! Hadise yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına uğrattı!
Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat masasına yattı! Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat masasına yattı!
Büşra Pekin'den Norm Ender açıklaması! Aşk yaşıyorlar mı? Büşra Pekin'den Norm Ender açıklaması! Aşk yaşıyorlar mı?
Halkbank 20.000 TL Halkbank 20.000 TL "Gelir Belgesiz" Kredi Başladı! Ödemeler 90 Gün Sonra Başlayacak
ÇOK OKUNANLAR
Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı
  • 07-03-2024 10:31

Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı

Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu:
  • 05-03-2024 11:19

Demet Akalın, Ebru Gündeş'in evliliği hakkında konuştu: "Onun adına..."

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü:
  • 02-03-2024 10:15

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü: "Gıybetsiz olmaz"

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...
  • 06-03-2024 10:57

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!
  • 29-02-2024 13:33

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!